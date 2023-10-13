航空城優先產專區標售說明會廠商參與熱絡

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為使有意願參與桃園航空城計畫優先產業專用區「I基地」標售案廠商更瞭解標售條件及規定，桃園市政府經濟發展局於10月13日在虎頭山創新園區舉辦「桃園航空城優先產業專用區Ｉ基地標售說明會」

桃園市政府經發局張誠局長表示，優先產專區「I基地」標售文件已於10月3日正式上網公告，等標期2個月，12月4日(一)截止投標，本次標售說明會，提供標售資訊之詳細說明，邀請投資人一同參與航空城產專區開發。

張局長表示，因應台商回流及廠商設廠需求，桃市府於航空城內，以臨既有幹道、較少地上物、已有水電管路及納入優先工區等原則，先行篩選9處優先產專區共52公頃釋出，紓解產業用地不足，去年7月已標出7處基地，引進包含統一超商、星宇航空、藥華、大樹醫藥、督洋、健策、中華貿易、力歐新能源等知名企業。此外，張局長也說明，本次標售的「Ｉ基地」位於南崁溪東側，總面積為18.94公頃，為優先產專區9處基地中最大的一塊，容許航空城都市計畫產專區允許使用之核心發展產業，包含國際物流配銷、區域技術服務中心、文化創意、航空輔助、生物科技、精緻農業、雲端運算、智慧車輛、綠能、工商會議展覽、複合休閒等產業皆可投標。

張局長表示，依據「桃園市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，採投資計畫納入標售審查，投標廠商須提出投資計畫，經市府審查通過，再進行開價格標，始可完成決標，其中投資計畫評分項目，包含合作廠商、分期興建開發規劃、對桃園市在地產業及航空城相關產業之鏈結、可創造之就業機會規模及預估產值等，「I基地」標售文件已在市府地政局網站（https://land.tycg.gov.tw/）–土地開發–桃園航空城–土地標售專區公告，投標文件提送之截止日為12月4日(一)，歡迎各界投資人踴躍遞件參與投標。