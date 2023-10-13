7全球設計領袖訪嘉 黃敏惠親曝「設計中心」成立時間地點

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7位全球設計領袖今天參訪嘉義市，市長黃敏惠率市府團隊交流及分享「以設計導入城市治理」的經驗，提及明年將在舊嘉義菸葉廠成立區域設計中心，培育新生代文化創意設計人才，拓展嘉義市在國際設計界的能見度。

黃敏惠表示，2021年嘉義市成功舉辦了台灣設計展，串連嘉義文創園區、嘉義製材所、嘉義舊監獄3個百年文化場域，展現令人驚艷的設計原創動能，2024年將在舊嘉義菸葉廠成立區域設計中心，希望借重國際級設計領袖們將設計導入城市區域發展的經驗，與市府團隊交流與分享，強化嘉義市與國際的鏈結。

黃敏惠與亞洲大學講座教授林磐聳、謝省民教授及7位全球設計領袖，就「引介全球設計資源」、「媒合未來合作平台」、「提升人才設計量能」及「增進城市競爭能力」等領域的發展，交流意見，探討合作機會。

黃敏惠並帶隊到嘉博館及美術館參觀，期待嘉義市悠久歷史及豐厚人文底蘊形塑的「木都」、「畫都」的城市特色品牌，讓7位全球設計領袖留下深刻印象。

嘉市府文化局盧怡君表示，為延續2021台灣設計展能量，嘉義市結合國內外產業及學界，舉辦及參與各式活動，包括「＋Design 嘉義．夏設計-國際設計論壇暨工作坊」、台日文化體驗市集，還有「嘉義工藝當代宣言」展覽結合傳統工藝與數位科技。

7位全球設計領袖有世界最大創作人非營利組織（The One Club for Creativity）執行長Mr.Kevin Swanepoel、歐洲設計協會（BEDA）財務長暨執行委員Mr.Piotr Swiatek、國際藝術設計院校聯盟（Cumulus）代表Mr.Jacinto Quesnel、國際設計社團協會（ICod）副會長Ms.Juliet Kavishe、日本設計振興會（JDP）代表Mr.Hiroaki Watanabe、泛非洲設計協會（PADI）顧問Mr.David Appiah、泰國創意經濟局（CEA）副局長Mr. Pichit Virankabutra。