商研院院長王建彬 組日本大健康考察團

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台灣面臨老人化時代，銀髪世界已經來臨，醫、養、運、健、美、寵、藥、食、妝、器等建構成大健康產業生態圈，成為人們生活的一部份。日本在大健康產業中，仍有很多值得標竿學習與交流的機會，尤其在大東京地區更是日本的翹楚，營運模式發展日新月異。

商研院王建彬院長表示，商業發展研究院自2016年以來，每年均組團前往東京考察健康照顧產業，相關知名長照、健康、藥妝、運動廠商，也都建立關係與能量。

王建彬提到，大健康產業在國內蓬勃發展，各集團包括電子業、健康集團、各級醫院、藥局、長照機構、醫美診所、運動健身、健康管理、生技製藥、智慧醫療、再生醫療、醫材防疫、營養保健、美妝、寵物、精準健康均積極投入。全球科技巨頭也都紛紛投入大健康產業，風起雲湧，誰與爭峰。

王建彬說，商研院執行工業局健康促進計畫多年，累積國各大健康業者能量，此次與日本多家企業聯繫，期望帶領國內大健康業者：1.標竿學習日本長處及營運模式、2.創造與日方技術、產品與服務交流與合作、3.團員彼此鏈結，共同合作、投資、4.媒合廠商發展事業，產生火花，共創多贏。

商研院此次日本大健康考察團，自11月27日至12月1日赴東京考察高端醫美、長照2家、健檢、健康食品、特色運動場館、再生醫學、銀髪康健科技等8家。有興趣者可聯絡：0910-663-570王先生。