樹林男疑遭養護機構虐死 新北衛生局：盡快釐清

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新北市議員卓冠廷今(13)日質詢衛生局，57歲張男患有精神障礙，安置樹林養護機構，7月25日因腦部重創瀕臨腦死，送醫後多重器官衰竭死亡，家屬質疑機構有照顧疏失甚至凌虐問題。衛生局回應，於今年7月27日接獲通報，指出新北某機構疑對身障者疏忽照顧致跌倒腦出血，隔日即至機構稽查，針對機構人力及收案對象未符標準已行政裁罰。

卓冠廷認為，這件案子在7月底案發時，就已經反應給衛生局，患者在機構內腦部重創送醫，照規定機構要在24小時內通報主管單位，但機構顯然有疏失，要求衛生局調查處置。沒想到家屬10月開偵查庭，新北衛生局還是無法提出行政調查報告給檢察官。卓冠廷今（13）日議會當面質詢衛生局長陳潤秋是否知道此案，陳潤秋表示會回去了解，且要求同仁加速處理。

衛生局回應關於疏忽照顧通報，尚難由目前行政調查事證中認定是否有身權法之不當對待情事，須待司法調查得逐步釐清。該案截至目前並無司法單位向衛生局索取相關資料，只要司法單位提出需求，衛生局必定配合提供，尚無議員所指情事，特此澄清說明，以正視聽。

卓冠廷表示，死者妹妹張女轉述，10月4日晚上接到檢察官電話，緊急通知6日早上11時開第一次偵查庭，當時檢察官問有什麼資料，張女提問是否有衛生局的行政調查報告，檢察官表示「你說的資料我們都沒有」，張女反問為何沒有，一旁書記官告知「新北市回覆調查尚未結束，無法提供」，後續檢察官請張女回去與律師詢問如何獲取資料，為此張女才予以求助。