國銀狂搶疫後振興專案貸款 信保融資9月衝上1,708.2億元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國銀狂搶疫後振興專案融資額度，信保融資金額持續高水位。中小信保基金公布最新統計，9月協助取得融資金額達1,708.2億元，續創2020年8月以來、逾三年次高水準；前九月合計協助取得融資金額已達1兆2,343億元，年增1,945億元，增幅達18.7％。

觀察近月信保融資金額，疫情後不降反升，且還直逼2020年疫情爆發時水準。根據統計，在新冠疫情影響下，受衝擊的中小企業取得信保融資金額一路飆升，2020年6月單月衝出2,030.66億元、創下歷年最高；今年疫情全面解封，但役後振興政策不中斷，且銀行搶振興貸款額度更為積極，大幅帶動整體信保融資額度。

信保基金說明，近期信保證業績大幅成長，主要是配合政府政策積極推動的「協助中小型事業疫後振興專案貸款」及「協助中小企業低碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案貸款」信用保證，兩大專案貸款驅動下，使整體協助融資金額顯著增加。

銀行主管分析，配合疫後振興政策，除了有利息補貼，加上保證成數又高，銀行積極搶推專案貸款，「各家銀行都在搶額度，甚至也有不少銀行反應已經搶不到」；後續來看，因役後振興貸款規定4個月內撥貸，據了解，目前總額度匡列超過5,000億元，但目前僅動撥約千億元，年底前銀行會陸續動撥，信保融資金額預料維持「溫和成長」，短期內維持在高水位。

中小信保表示，9月中小企業取得信保融資金額區域別占比排名，第一位仍是新北市的17.57％，第二位是台北市的16.83％，第三為高雄市15.35％，第四至第六位的台中市、桃園市、台南市，各為13.77％、10.03％、7.56％，六都外最高仍為中小企業重鎮的彰化縣4.96％。

行業別方面，批發及零售業以44.87％占比最多，其次是製造業占33.97％，第三為營造業11.93％。信保基金從1974年成立以來至今年9月底，累計已協助239.8萬戶，從金融機構取得1,065.2萬餘件融資，累計承保金額超過19.16兆餘元，融資總金額達25.24兆餘元。