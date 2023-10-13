美管制禁令不鬆手 專家：陸半導體產能難再擴充

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【中央社記者鍾榮峰台北13日電】美國對輸往中國半導體設備出口管制禁令持續，台積電豁免議題備受關注。專家分析，因應美中科技戰法規與政策調整，台積電布局海外產能也選擇中國以外的市場，而中國的半導體產能將僅能維持現狀，很難再擴充。

媒體報導，美國將無限期延長三星和SK海力士對中國的半導體相關設備出口管制措施豁免，台積電將獲得1年豁免。台積電今天表示，已獲准在南京持續營運，同時經美方建議，正在申請於中國營運的無限期豁免。

台積電說明，過去不曾申請自2007年就推出的「經認證終端用戶（Validated End-User）」授權。基於美國商務部工業和安全局（BIS）的建議，台積電預計將透過完成「經認證終端用戶」授權的申請程序，取得無限期豁免。

台積電進一步表示，申請拿到無限期之前是有獲得豁免，但沒有說明多久。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真接受記者電訪分析，在美中貿易戰和科技戰下，半導體廠商為避免風險，不願在中國擴充產能；因應法規與政策調整，台積電布局海外產能，也選擇中國以外的市場。

劉佩真指出，台積電在日本新廠布局動作加快，在美國和德國新廠產能也將陸續開出。

觀察中國半導體進展，劉佩真表示，中國半導體產能僅能維持現狀，很難再擴充產能；而台積電2021年決定斥資28.87億美元（約新台幣793.92億元）擴增南京廠28奈米產能，可能是台積電在中國的最後一筆大型投資，台積電未來在中國可能難以布局N-1（比台灣最先進製程再往後一代）的製程。