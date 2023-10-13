亞洲頂尖調酒師齊聚台傲日餐酒嘉年華 網號召組團朝聖

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台南市年度舉辦的餐酒嘉年華21、22日登場，今年業者與台南市觀旅局合作，找來全台127家調酒業者與亞洲7國21位頂尖調酒師齊聚河樂廣場擺攤，吸引國內品酒社團網路號召朝聖，展現台南市觀光夜經濟實力。

台傲日餐酒嘉年華活動邁入第3屆，去年改採免費進場吸引數萬人次參加，調酒師從台南在地擴大到全台業者，今年再擴展到亞洲，成為國際調酒界交流盛事。

今年活動找來香港、韓國、日本、馬來西亞、越南、泰國與新加坡共7國21位國際調酒師齊聚，加上國內127個酒吧調酒師，估計2天活動現場將有300位調酒師輪流登場，大現酒技，在台灣酒圈中未演先轟動，已有網路品酒社團號召組團朝聖，一起到台南旅遊「花2天1次喝7國調酒」。

主辦單位估計，現場2天約有140個酒攤，50個美食攤位，為避免發生酒客醉倒滋事，活動下午3時開始，晚間7時30分停止供酒，調酒師再轉往各家酒吧擔任客座調酒，吸引酒客續攤，將為台南夜經濟帶來實際效益。

今年活動比去年更多飲酒業者品牌參與，都是全台酒圈熟悉的人物，其中不乏台南市在地餐酒代表業者，打造全台最大國際調酒嘉年華招牌，帶動台南觀光夜經濟起飛。

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