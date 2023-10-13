興大「我的第一桶金」名人講堂 程泰集團楊德華董事長分享 創業心法 反應熱烈

由中興大學創新產業暨國際學院、研發處、EMBA 校友會共同主辦，為期十場的「我的第一桶金」創業名人講堂，10月13日的第2場次邀請到重量級貴賓程泰亞崴集團董事長楊德華擔任講師，楊董事長以「程泰的創業之路與經營心法」向與會的兩百多位嘉賓分享創業50年來的經驗與心得，學員響應極為熱烈。

近年陸續卸下多項公協會理事長職務的楊德華，原已較少接受演講的邀約，此次在創業名人講堂重出江湖，主因是楊董事長與中興大學的淵源極深，包括其畢業自中興大學機械系，也是首屆EMBA領袖組第一名的畢業生，同時也曾擔任全國校友總會理事長、興磐會理事長、校長遴選委員會委員。特別是楊董事長創業有成以來捐資母校更是不餘遺力，包括已舉辦十二屆的「中興大學暨程泰集團精密工具機與智慧化技術專題實作競賽」，以及7月甫落成的「智慧機械技術研發中心」。楊董之於興大是傑出校友，而興大之於楊董更是永遠感恩的母校。

為時兩小時的演說，猶如楊德華經營企業50年來的縮時攝影，從1975年以家族農地貸款取得的50萬資金創立程泰機械，經營項目從代客加工，到自創品牌開發桌上型車床、高速車床、CNC車床以至於近期發表的九軸控制、五軸同動高階車銑複合機等，經營的考驗則包括1987 年美國VRA設限致負債一億瀕臨破產、2007年亞崴經營團隊重組以及今年的全球經濟蕭條等。程泰集團可以說是在考驗中成長，在成長中通過考驗。

楊董事長以他一介農家子弟成為企業家的經驗，總結7大心法供有心創業的與會嘉賓參考。第一，「志趣一致」：創業的目標最好與興趣一致， 這樣做事才會有衝勁，也比較不會輕言放棄；其次，「自創品牌」，有品牌則才能讓經營成效隨時間累積，產品也比較有利潤，不像代工業者為人作嫁；第三，「培育人才」，人才並非一蹴可幾，拾得即來，而是需要透過持續培育，尊重人才，信賴人才。第四，「投資研發」，技術是競爭力的根本， 企業的資本投入應以研發為首要，如此才能打造競爭者門檻。第五，「蓄積能量」，俗諺好天要積雨來糧，當企業持續獲利後，老闆不要只想買名車、豪宅，而是應該蓄積保留盈餘，以應對日後未知的不測風雲。第六， 「策略併購」，企業經營穩定且稍有成果後，可透過策略併購朝集團化經營，在當今的商業環境中，集團作戰的成效會遠比單兵作戰的公司更高。第七，「天道酬勤」，勤勞的人有飯吃，這是千古不變的道理。

會後，楊董事長以其所著「堅持」一書贈與學員結緣，意即勉勵所有創業者，一輩子做好一件事就已足夠。就如同書序中所言，下坡的路易走， 上坡的路難行，「堅持住」，因為你正在往上坡的道路前行。

興大校長詹富智表示，特別感謝全國農業金庫吳明敏董事長號召發起「我的第一桶金」名人講堂，希望藉由成功企業主分享自身的創業經歷與挫折應對方式，讓與會者開拓視野，同時提升面對問題與困境時的應對能力。興大十分鼓勵學生跨領域學習，以及深化產業互動，相信這系列講座，能發揮相當正面的影響。

興大「我的第一桶金」系列講座邀請十位成功企業家分享創業經驗，由興大校務諮詢委員吳明敏發起，吳明敏為興大農經系校友、行銷系名譽教授，現任全國農業金庫董事長。吳明敏說，楊董事長這一段分享有太多值得大家學習了，第一個，他說他剛踏入社會加入的前三家公司，他進去就全力以赴，所以很短時間就變成公司第二號人物，這種精神是每一個進入職場的年青人所要學習的。第二個他說，他渡過難關是因為遇到貴人，為什麼貴人會幫你忙?因為認真與努力受到肯定，第三個他說，創業過程因為美國VRA設限，負債一億差點倒閉，他也跟我們說，市場不能太集中，要有分散風險的觀念。楊董事長的經營心法，真的有很多很多寶藏，不只是可以運用在創業、在職場，在人生中也是相當受用。

有一位學員說，聽完楊董的演講，覺得他真的是一位令人景仰的企業家，對他的演說印象最深刻的，就是他創業初期，選擇最難走的路，堅持主打自有品牌，主要外銷美國市場，而且為了開拓市場，到了美國，在雪地裡還親自開車去拜訪客戶，在美國繞了好幾圈，那種台灣牛努力不懈的精神不僅讓人佩服，也讓人感動，這場演講實在是太棒了。