今年已抓5隻蛇！台中大肚學校師生「心驚驚」

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每年4月至11月是蛇類頻繁出沒的季節，台中市大肚區大道國中鄰近山區，常有蛇類在校園出沒，令師生「心驚驚」。校園今年已捕捉到5隻蛇類，其中包括有毒的眼鏡蛇，所幸未傷及師生，目前校方已編列逾14萬元經費改善環境，提醒師生躲避注意安全。

大道國中鄰近大肚山腳下，每到夏季常有蛇類在操場周遭草叢、排水孔洞等地出沒。台中市農業局今年已接獲7起蛇類出沒通報，並委託專業廠商前往校園捉蛇，在校園排水溝、下水道及枯樹移除後的洞穴、樹根孔洞等捉到5隻蛇類，包括2隻花浪蛇、1隻南蛇、1隻錦蛇以及1隻眼鏡蛇。

大道國中校長林雨蓁表示，由於校園周遭多田地及農舍，蛇類容易頻繁出沒，所幸大多都在校園操場等大空間，沒有直接跑進教室嚇到學生；目前教育局補助14萬8000多元經費改善環境，也已提醒師生避開危險區域，保障自身安全。

農業局指出，花浪蛇、南蛇、錦蛇皆為本土種，多為寵物種蛇類脫逃，非野生。以花浪蛇為例，其身形較小，身長約60至90公分，常見於台灣全島海拔500公尺以下區域，習慣遊走於乾草叢，又稱「草遊蛇」；眼鏡蛇也屬本土種，在全台中山區皆有分布，因具有毒性，提醒民眾多注意安全。

農業局也表示，蛇類喜歡陰暗、潮溼環境，雜草茂密之處吸引鼠類出沒，也容易引來蛇類，建議可透過整理環境，比如定期除草等提升草叢透光性減少蛇類躲藏。

台中市議員林昊佑13日也於議會質詢中要求教育局、農業局盤點全市易遭蛇類侵擾的校園，提前改善環境防範，還給學生及社區安寧。