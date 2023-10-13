華嶸集團呼籲農田水利署應務實與民間連結達地盡其利

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在國內外享有盛名專精生產塑膠射出成型機的華嶸集團10月13日招開記者會，呼籲農業部農田水利署嘉南管理處應善盡國有水利地管理權責，提供民間合法、合理的解決管道，透過更為公開、公正與透明的程序達到地盡其利的國土使用與善意解決民眾與水利地的長久歷史共業困境。

華嶸集團董事長蕭棟斌表示，因該集團位於台南西港區廠區中的西港區中州段886-1土地，隸屬農業部農田水利署嘉南管理處所有，自106年及依據應有程序進行改道收購流程，然在改制後的農業部農田水利署嘉南管理處卻以未盡透明的作業硬是要強扣侵占土地開罰與採甲種工業用地高額度標售，讓華嶸集團不得不開記者會闡述並希望農業部農田水利署嘉南管理處能有所依據並誠心解決歷史共業的水利用地與民間連結的解決之道以達地盡其利的雙贏策略。

從106年3月華嶸集團即正式啟動購買 886-1 水利地改道、廢水作業相關流程，並於109年12月取得廢水、改道核准，共計投入新台幣—千多萬配合廢水、改道，目的在於儘速完成 886-1 水利地購買程序，該程序所有過程佳里水利分處均清楚瞭解所有細節，

然而最後進入購買886-1水利地程序，恰逢農田水利會改制，水利地申購程序須待水利署重新研擬制訂，定價參酌鄰近地區甲種工業區之實價登錄達1750萬，華嶸集團提出定價疑義，該廠區全為丁種工業用地，且包圍886-1水利地之四面鄰地，亦是丁種工業用地或是農地，農業部農田水利署嘉南管理處卻參照甲種工業地價格定價。為何水利署不參酌西港區丁種用地，實價登錄或參考現值。

此次陳情只希望農業部農田水利署嘉南管理處能以符合市場經濟價格之合理性重新制定售價。且目前886-1水利地購買尚在溝通階段，仍屬程序運轉中土地交易情況，且該集團合法擁有此水利地二處板橋通行權，進入廠區後，除使用二處版橋通行外，其餘土地並未使用。但農業部農田水利署嘉南管理處，卻私自認定該公司佔用，並要求華嶸集團支付五年使用費，新台幣215,447元整。

為此華嶸集團提出三項訴求：一、農業部農田水利署與民間的土地連結事件眾多，目前就其水利地定價之估價系統，望相關單位深入瞭解並探討 ．使其估價系統透明化並符合市場經濟價格之合理性制定地價。二、國有單位從業人員心態應是服務百姓，地盡其利，希望能檢討全國水利地和百姓間的連接，重編必須能發揮國有地最大優點等作為才是農田水利署的重務所在。三、執行透明度監督單位為何？佔用不視察就開單？討論估價作為看不懂？如果民眾都看不明白，如何平民心？

合理有效利用土地，達地盡其利，應該是土地利用的準則，相信民間與水利地糾紛，求助無門事件應不止該集團，望由此陳情能發揮最大效能，使其水利地定價透明化，並符合市場經濟價格合理性，且發揮土地最大效益達到地盡其利為目標。