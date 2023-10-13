航空城優先產業專區I基地標售說明會 18.94公頃底價117.43億

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桃園航空城計畫優先產業專用區13日舉辦I基地標售說明會，該基地面積18.94公頃，底價為117.43億，是航空城優先產專區面積最大一塊，12月4日截止投標。只要是航空城都市計畫產專區允許使用之核心發展產業都可投標。

因應台商回流、廠商設廠需求，桃園市在航空城內，以臨既有幹道、較少地上物、已有水電管路及納入優先工區等原則，先行篩選9處優先產專區共52公頃釋出。去年7月已經先標出7處基地，包含統一超商、星宇航空、藥華、大樹醫藥、督洋、健策、中華貿易、力歐新能源。

經發局招商科科長賴雅雯指出，已標售的7處中得標金額每坪介於20.5萬至28萬，其中I基地原本有標出，但廠商因故廢標。其他標售中，星宇航空以89.57億標到14.38公頃的G基地。其中F、I基地各自流標、廢標，賴雅雯說明，F基地旁的原有保留戶因故放棄保留，因此決定將保留戶土地申請都市計畫變更後，併入F基地，預計明年中下旬才會標售。

至於I基地，13日在虎頭山新創園區舉辦標售說明會，經發局局長張誠表示，I基地的標售文件已經在3日正式上網公告，12月4日截止投標。他提到，I基地位於南崁溪東側，總面積為18.94公頃，為優先產專區9處基地中最大的一塊，包含國際物流配銷、區域技術服務中心、文化創意、航空輔助、生物科技、精緻農業、雲端運算、智慧車輛、綠能、工商會議展覽、複合休閒等產業皆可投標。