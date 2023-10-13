新北市青年局舉辦青年職涯和轉職論壇 探討運動員的無限可能

「從體育場到職場，運動員如何順利轉型？」新北市政府青年局上週四（10/5）舉辦「青年職涯發展暨運動員轉職論壇」，邀請退役運動員顏行書、支持運動產業的企業代表禾聯碩總經理林欽宏、職場專家 104 副總經理晉麗明、業界人資代表遠傳電信人資資深副總經理林淑鈴等專家，與新北市青年局長邱兆梅共同探討「青年運動員轉職規劃」，綜合產官學三界視角，協助青年運動員迎接生涯轉換的挑戰。

國際運動賽事每每讓國人在電視前共同吶喊、歡享激情，但社會上卻鮮少討論運動員為國家爭取榮譽之後，當達到退役年齡時將面臨的人生下半場的迷惘。曾為中華職籃助攻王的「籃球精靈」顏行書，目前已經成為台啤雲豹的營運長，可說是頂尖運動員成功轉職的典範。他與在場體育系青年分享自己擔任球員、教練、曾轉型為偶像藝人，而後成為球隊營運長的心路歷程。他認為，當職涯和個人天賦和熱情結合時，才能成就卓越：「規劃職涯最重要的就是了解自己；任何你有興趣的事情都應該去嘗試看看，才能夠在不同職涯階段中做出最佳選擇。」

104 獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明，分享了兒子赴美追求籃球夢，卻遭遇傷病而後轉換領域的經歷。在傷病過程中，影響競技狀態調適心態以外，還需要尋找新的職場身份認同。他鼓勵運動員，雖然轉職困難重重，但運動員擁有的兩大特質「追求目標的毅力」、「高度抗壓」正是企業所需要的。運動員在面臨轉職時，不需設限，先盤點自己在職場上的優勢，參加相關的培訓課程，在新的領域續寫自己的傳奇。

新北市青年局長邱兆梅表示，運動員在追求運動表現時，就已經在培養抗壓和解決問題的能力，所以在運動員因年紀或傷病轉職時，政府真正目標，是幫助他們找出興趣和接軌產業。邱兆梅指出：「新北青年局定期舉辦各種課程、講座、工作坊，幫助青年和運動員能發掘第二專長，同時我們也有職涯諮詢服務，幫助他們釐清未來目標，順利轉換領域，繼續發揮潛力和專長！」

從企業的角度來看，在追求競爭力的時代，單一專業人才優勢不再，企業更需要的是有解決問題能力的「跨領域通才」，因此，不管是運動員退役轉型或想要跨領域轉職的青年，他們多方面經驗都能成為職場的競爭利器。

禾聯碩總經理林欽宏已深刻體認到這一點。他指出，儘管過去禾聯碩偏好即戰力強的員工，但這使得公司的年齡結構呈現老化，進而影響企業的創新能量。於是，禾聯碩已重新調整策略，將目光轉向了具有跨領域技能和不同背景的青年人才，包括退役運動員。

遠傳電信也針對這一趨勢進行了快速調整。其資深副總經理林淑鈴介紹了公司採用的「六心」策略，營造一個更友善、開放的工作環境。另外，透過多元的培訓課程、豐富的職涯發展機會，以及加強內部溝通，遠傳電信成功吸引和留住了眾多具有跨領域才能的年輕人才，也使得其員工的整體士氣和忠誠度大幅提升。