歐盟外長波瑞爾訪中國 直言雙邊信任「被削弱」

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【中央社北京13日綜合外電報導】正在中國訪問的歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天示警，歐盟與中國之間的信任已被削弱，他還把雙邊貿易失衡歸咎於歐洲企業在這個全球第2大經濟體面臨的困境。

波瑞爾（Josep Borrell）昨天抵達中國，準備踐履歐盟（EU）針對最大貿易夥伴中國採行的「去風險化」戰略，並為擬於今年稍晚舉行的歐盟-中國高峰會奠定基礎。

法新社報導，波瑞爾今天在北京大學一場活動發表演講，「信任是任何人際關係的核心，然而…共同信任已被削弱」，他還說，「我們必須致力重建信任」。

他強調，歐盟對中國的貿易逆差達到4000億歐元（約新台幣13兆6000億元），「不僅是數，也跟質有關」，這影響到歐盟較具優勢的產業領域，問題並非源自生產力差異而已。

波瑞爾認為，問題根源是有意進軍中國市場的歐洲企業持續面臨困難。

波瑞爾這趟中國行在今年已被推遲2次。昨天抵達後，他先於上海與歐洲企業代表舉行會議，討論經濟及商業挑戰，波瑞爾形容，這是「很有啟發性的交流」。

他在社群媒體發文寫道：「我們必須因應這些挑戰，因為不論是我們或中國，都不能忽視對方市場。」

這趟訪問正值以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯集團（Hamas）開戰之際，波瑞爾召集歐洲各國外交部長緊急集會後，接著到訪中國。北京則呼籲交戰雙方「停火」。

中國外交部發言人汪文斌告訴記者，中國歡迎波瑞爾到訪，這趟訪問為「雙方共同因應挑戰及維護世界和平穩定的努力挹注新動力」。

曾於4月訪中的歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）上個月宣布，歐盟正對北京當局為快速成長的中國電動車產業提供補貼一事啟動調查。歐洲各國領袖也指出，中國此舉導致各國的汽車市場面臨不公平競爭。

不過，北京當局批評歐盟這項調查，還警告此舉恐傷害中國與歐盟的貿易關係。