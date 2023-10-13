以巴戰爭爆人道危機 黃金、石油飆 台指期夜盤小跌

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市場焦點13日轉向周五展開的美股財報季，大型銀行股包括摩根大通、富國銀行和花旗集團在內財報優於預期，但以巴戰爭引發人道主義危機，恐進一步帶動油價、黃金上漲，美股四大指數盤中漲跌互見；台指期夜盤則維持在平盤下震盪，小跌20點或0.11％，暫報16,752點。

由於美國主要銀行公布第三季財報亮眼，加上9月美國進口物價月增僅0.1％遠低於預期，進一步提振市場情緒，美債殖利率在前一天大漲後再次回落，目前處於4.6％左右的水位、美元指數也走跌至106.5，市場轉而關注稍晚將公布的美國密西根大學消費者信心指數。

回顧美國勞工部12日公佈9月份消費者物價指數（CPI）年增3.7％略高於市場預期時，市場臆測年底Fed需要再度升息的可能性增加，當前Fed官員間對升息的看法也產生分歧。

另一方面，受以巴戰爭的地緣政治影響，避險資產價格回升，黃金期貨價格飆升40美元，突破1920美元，美債價格也隨之上升、殖利率則回落。

由於以色列要求巴勒斯坦加沙北部、超過100萬居民在24小時內遷往加沙南部地區，引發外界關注加沙人道主義危機、地面戰恐怕擴大等擔憂，此消息對油價可能造成影響，再加上伊朗介入，國際原油價可能升至每桶150美元。

台灣期交所內的美股三大指數漲跌互見，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲151點、12.25點與下跌10點；英國富時100期貨下跌10點，暫報7,672點。