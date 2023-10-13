臺菜新風貌！84家當代臺菜餐廳融入地道食材， 精緻永續再創巔峰

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「2023當代臺菜餐廳」84家入選名單於10月13日正式揭曉，經濟部王美花部長親自頒獎給入選餐廳，當天亦集結最具代表性的臺菜佳餚，推出年度當代臺菜宴，呈現當代臺菜創新特色，也為臺菜在新時代找出嶄新的風格與定位。

經濟部商業發展署表示，臺灣人好客精神與飲食緊緊連結，而「有食閣有掠」則是傳統的待客之道，因此在傳統臺菜料理中多以宴席大菜呈現，讓賓客不只吃飽，還可有多餘的餐點打包帶回。但隨著消費型態改變，體驗型式趨向少人份、精緻化，為協助業者因應消費習慣改變，今年以「當代臺菜」為主題，鼓勵業者運用在地食材搭配創意手法呈現精緻化的臺菜料理，透過視覺、美學優化，形塑臺灣餐飲品牌邁向精緻餐飲，不僅擄獲國人的胃，也吸引更多國際饕客的青睞。

商業署指出，每年臺菜餐廳甄選都吸引國內許多餐飲業者踴躍參與。今年從國內121家報名業者中，選出了84家「2023當代臺菜餐廳」，其中評選委員特別推薦10家具有代表性餐廳，包括時髦的復古台式餐酒館「心潮飯店」、擁有46年歷史的欣葉集團新品牌「欣葉小聚」、好似把海港搬進臺北市的「新東南海鮮餐廳」、融合川菜與客家菜特色的「駱師父醬味川客菜館」、深耕40年以上的「富樂砂鍋」、選用在地食材製作無負擔清爽套餐的「馨苑小料理」、將傳統小吃變永恆的「頂鮮台南擔仔麵」、擅長海鮮料理的「百海餐廳」、充滿藝術氣息的宜蘭「麟手創料理餐廳」，以及深受好山好水滋養的「瑞穗天合國際觀光酒店」，每一家皆代表「當代臺菜」精神，值得饕客們細細品嚐！

臺菜餐廳主題活動透過四年的推動，不僅成功讓「臺菜」躍上國際舞台，同時也輔導業者開發冷凍/即食料理，依據國內外餐飲市場需求開發適合之產品，成功輸出國際，讓國外也能品嚐臺菜的好滋味。

為讓更多人了解當代臺菜背後的人文淬鍊與傳承精神，商業署特別編纂《2023當代菜餐廳入選店家推薦手冊》電子書（https://www.tw-cuisine.tw/ebook2023/mobile/index.html），有興趣的民眾可以按圖索驥，領略臺菜師傅們的手路菜。

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