逢甲大學26位教授入榜 Elsevier「全球排名前2％科學家 」

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由美國史丹佛大學 John P.A. Ioannidis 團隊從學術資料庫所建立，並由 Elsevier 旗下 Mendeley Data 每年10月定期發布之全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists）。逢甲大學21位師長名列「終身科學影響力排行榜」、13位師長名列「年度科學影響力排行榜」，兩份排行榜中扣除重複入榜者後，共計26位教授入選，人數為全台綜合私校第一。

名列終身科學影響力排行榜教授，分別於能源(Energy)、人工智慧與圖像處理(Artificial Intelligence & Image Processing)、網路與電信(Networking & Telecommunications)、作業研究(Operations Research)、機械工程與運輸(Mechanical Engineering & Transports)、材料(Materials)、工業工程與自動化(Industrial Engineering & Automation)、光電與光子(Optoelectronics & Photonics)等領域之研究成果屢獲國際肯定。

大學有大師，逢甲大學近年持續禮聘不同領域大師及翹楚擔任講座教授、特約講座等，借重每位教授豐沛的學術與專業知能及實務經歷，引領逢甲師生教學與研究上的提升。逢甲大學「以學生為本、以教學為首務」的辦學態度，近年來屢獲教育部、企業、家長與學生及社會大眾的肯定，一步一步實踐大學教育的理念。