2014年至今畜產會專案進口 農業部：均不適用採購法

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外界質疑中央畜產會專案進口雞蛋，其中採購液蛋未依政府採購法辦理公開招標，農業部對此澄清，歷年來責成畜產會辦理畜禽產品進口，依採購法規定，法人以其自有資金辦理採購，不適用採購法。

農業部說明，畜產會依據畜牧法規定肩負產銷調節的責任，從2014年迄今以其自有資金進口農產品以達到產銷調節的目的，依其為法人的身分，專案進口的採購案件均不適用政府採購法。

農業部指出，畜產會屬於財團法人，法人以自有資金，購買財物，依採購法第3條及第4條第1項規定，不適用政府採購法。以本次採購雞蛋進口為例，生鮮殼蛋原本就排除適用政府採購法，冷凍液蛋是由畜產會自有資金處理，如上所述也不適用政府採購法。

另外為確認畜產會對外採購是否合法，農業部洽詢行政院公共工程委員會確認，工程會說明之前回復立法委員公文，是指「機關」購買冷凍蛋液適用採購法，但本案畜產會為「法人」，其以自有資金購買財物（無論是否為冷凍蛋液），均不適用採購法，與該公文所指情形不同。

農業部強調，畜產會相關作業均公開透明，就專案進口雞蛋部分，今年3月經濟部國貿局和農業部皆有邀集業者辦理公開說明會，沒有黑箱作業。其次，冷凍液蛋數量僅佔整體3到9月專案進口雞蛋的2.8％，無理由為了液蛋規避政府採購法。未來仍會要求畜產會辦理相關採購業務，都要符合相關法令規定，讓各界了解與安心。