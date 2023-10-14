投資人最愛的台股ETF是這十大

臺灣投資人選擇ETF時的喜好是什麼？從熱門ETF排行榜可以看出端倪（見第99頁圖表2-36）。ETF 受益人數（指該檔ETF 的持有人數）前5大排行榜（截至2023年6月30日止）中，國泰永續高股息（00878）和元大高股息（0056）高居前兩名，且持有人數與第 3 名的元大台灣50（0050）相比，是斷層式的領先，可見高股息型ETF受到絕大多數投資人的喜愛，大家還是偏好能夠領取現金股利。

元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）則位居第3名和第5名，顯示以整體市場為成分股的ETF仍是主流。第4名的國泰台灣5G+（00881）是追蹤臺灣5G+通訊指數，成分股偏重半導體和電子產業。

若從ETF的基金規模來看，除了前三大的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）之外，第4名之後的7檔都是債券型ETF，但只有元大美債20年（00679B）進入受益人數排行榜中，名列第9，可見臺灣投資人資產配置的觀念還不夠普及，對於債券仍不熟悉，但投資債券是正確的方向，因為它是應對股市波動的解決方案，可以降低股災的影響，需要加強教育推廣。

所謂債券型ETF，追蹤的是債券指數，就跟股票型ETF一樣，同樣是一次買進一籃子債券。目前台股市場中的債券型ETF，都是追蹤美國或全球的政府公債或公司債，沒有追蹤臺灣債券的ETF，一方面是因為美國政府公債不會倒閉，信用評等高，被視為無風險資產，是配置債券時的首選；另一方面，我認為是臺灣債券的發行單位少，只有臺灣政府和少數公司發行債券，還沒有足夠的標的成立一檔專門追蹤臺灣債券的ETF標的。