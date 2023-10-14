股債怎麼分配？三種人生階段的資產配置

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大多數的投資人沒有資產配置的概念，也就不知道自己適合的配置比例為何。柏格建議按照年齡調整股債比例，持有股票類型資產的比例為「100－年齡數」，持有債券型資產的比例等於年齡數字，套用在 ETF 投資時，以 30 歲的年輕人為例，便應該配置 70％ 的股票型 ETF 和 30％ 的債券型 ETF。

不過隨著人類平均壽命越來越長，也有投資人將持有股票的比例增加 10％，也就是「110－年齡」，剩下的比例為債券，同樣是 30 歲的年輕人，就會變成持有 80％ 的股票型 ETF、20％的債券型 ETF。

股債配置的比例並非不能變動，柏格的建議只是提供一個參考基準，投資人可以根據自己承受風險的能力調整，例如有穩定收入，可以承受較高波動風險的人，便可以調高股票型 ETF、減少債券型 ETF 的比例。

想要了解自己的風險承受能力有兩種方法，第一種是檢視投資標的的歷史績效，找出台股股災時的跌幅，例如 2000 年科技泡沫最大跌幅為 66.2%、2008 年金融海嘯時期最大跌幅為58.3%。剛投入股市的投資人，也許沒有經歷過這麼大的跌幅，這個方法可以幫助自己檢視，是否能夠承受這樣的波動風險？

第二種做法是透過撰寫投資週記，當發生股災時，記錄投資組合當時的跌幅，藉此了解自己的抗壓性有多大。因為想像和實際經歷的感受不同，以台股最近一次空頭走勢為例，從 2022年 1 月 18,619.61 點的高點，一路下跌至同年 10 月時的波段低點12,629.48 點，跌幅高達 32.2%，我的投資組合當時最大跌幅為19.6%，數字雖然觸目驚心，但其實心情並不覺得焦慮。經歷這次空頭時期，讓我知道自己的風險承受度有多大，同時也對資產配置的重要性更有感。

有些人認為自己同時持有富邦台 50（006208）和國泰永續高股息（00878），就是在做資產配產，但這兩種都是股票型ETF，屬於單一資產類別，當市場波動時，這兩檔 ETF 並沒有平衡維穩的作用，因此不能算是資產配置管理，僅可稱之為投資組合管理。

持有債券型 ETF 才有降低投資組合波動程度的功能，避免股市暴跌時恐慌性殺出，但股市暴漲時也會拖累投資績效，因此股債配置並非績效最好的投資策略。資產配置的原理，是犧牲部分股票帶來的長期報酬，換取降低波動的優點，目的在於長期持有標的，持續累積資產，這一點一定要先理解。

三種人生階段的資產配置

不同的人生階段，有不同的投資目標和風險承受力，資產配置的比例也就不同。我將人生分為三個階段，資產配置原則可以參考如下：

●單身期

沒有養家負擔，自己的收入可以自主支配，包括小孩每年領到的壓歲錢，或是年輕人每個月撥出部分薪水來投資，此階段的風險承受度高，越早投資更能享受複利效果，此時可以把資產全部配置在具成長性的股票型 ETF，像是元大台灣 50（0050）、富邦台 50（006208）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）及元大台灣高息低波（00713）。

●三明治時期

工作逐漸穩定，開始成家立業後，這段時間的財富累積有三大方向：第一要累積專業、提升薪水收入；第二要提高儲蓄率，擴大投資本金規模；第三是持續投資。此時便要採用股債資產配置，可選擇股票型 ETF 和債券型 ETF，股債比例先以年齡逐年調整，再視風險承受度微調。

●退休時期

退休後沒有主動收入，必須以被動收入來支應日常生活所需，因此這個階段的投資要保守穩健，股票 ETF 和債券 ETF 的配息收入要以能夠支應日常生活所需為前題，再參考年齡微調。

看景氣燈號調配投資帳戶裡的錢

景氣對策信號代表臺灣整體經濟狀況，適用於操作和大盤連動性高的 ETF 之外，也適用於調整股債配置的比例。股票是風險性資產，負責進攻；債券是安全性資產，負責防守。當景氣燈號亮黃藍燈時，資產配置可以轉守為攻，逐步降低債券型 ETF、增加股票型 ETF 比重；當景氣燈號轉為黃紅燈，則轉攻為守，逐步降低股票型 ETF、增加債券型 ETF 比重。

同樣的，景氣對策信號也適用於緊急預備金的準備計畫。緊急預備金是因應突發狀況所保留的資金，平常時期不會動用，但是當景氣燈號出現紅燈和藍燈的特別時期，緊急預備金和投資帳戶裡的錢可以互相機動支援。

當景氣燈號亮紅燈時，代表景氣熱絡，預估接下來景氣就會下滑，此時應該保留兩年分的緊急預備金，降低投資帳戶現金比重。當景氣燈號亮藍燈，代表景氣低迷，此時股市已經歷一波下跌走勢，緊急預備金只須保留一年分即可，可以將資金放入投資帳戶，準備買進股票型資產。

確實執行資產再平衡

資產配置的比例會隨著市場漲跌而變動，偏離原先設定的比例，必須每年年底定期檢視，並執行「再平衡」，讓資產配置回到原先設定的股債比例。

不管市場走勢如何，定期執行計畫的投資紀律，是再平衡最重要的原則。首先設定啟動再平衡的條件，即是當資產配置到達某個比例值時，就進行再平衡，例如原本的股債比例為 50％：50％，當變動至 60％：40％ 或 40％：60％ 時，就啟動再平衡。

另一種做法是選擇固定的日期執行，例如每年底最後一個交易日，或是對自己有特別意義的日子，例如生日。不管用哪一種啟動條件，重點是必須確實執行。

採用第一種啟動條件的再平衡做法，是買進比重偏低、也就是下跌或漲幅落後的資產；賣出比重過高、也就是上漲的資產，這是買低賣高策略，有助於提高投資績效。

若是選擇固定日期再平衡，請記得和配速員比績效，股票型 ETF 與 Vanguard 全世界股市 ETF（VT）比，債券型 ETF 與Vanguard 全世界債券 ETF（BNDW）相比較。如果投資標的績效優於配速員，請繼續持有下去；但若是投資績效輸給配速員，請分析原因並評估是否可以接受，若能接受，就繼續持有並加速買進。或者考慮認輸賣出，把資金改為買進配速員，提高配速員的比例，這就是汰弱留強的策略。

不同年齡及人生階段的資產配置範例

●20 歲大學生

股債比例：股票型 ETF 100％

配置策略： 以資產市值成長為目標，全部配置股票型 ETF，按照年齡調整市場型 ETF 和高股息 ETF 的比例，市場型 ETF 90%（110－20＝90）和高股息 ETF10％（100％－90％＝10％）。

●35 歲上班族，已結婚，有小孩

股債比例：股票型 ETF 75％、債券型 ETF 25％

配置策略： 兼顧資產市值成長和穩健為目標，納入債券型 ETF為投資標的，配置股票型 ETF 包括市場型及高股息 ETF 合計 75％（110－35＝75），債券型ETF 25％（100％－75％＝25％）。

●65 歲已退休

股債比例：股票型 ETF 45％、債券型 ETF 55％

配置策略： 以資產穩健、配息滿足生活所需為目標，配置股票型 ETF 45%（110－65＝45），債券型 ETF55％（100％－45％＝55％），兩者的配息收入必須能支應生活所需。