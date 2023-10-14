你現在運氣如何？順勢這樣做 才是上上策

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我經常把人生比喻為有骨炸雞。外送點了一隻雞，因為不喜歡乾澀的肉質，所以從雞腿跟雞翅開始食用，但最後仍然必須要吃雞胸肉。 人生也是如此，有能大啖喜愛部位的階段，也有非得要吞下不喜歡部位的階段，差別只在於哪個階段先來後到而已。

人生初期吃了很多討厭的雞胸肉後，那麼可以吃喜歡的雞腿與雞翅的階段就會來臨，不再需要吞乾巴巴的肉；相反地，若是人生初期吃了許多好吃的雞腿與雞翅，那麼現在就剩又乾又柴的雞胸肉了。

運氣上升時的行動法則

無論是誰的人生都雷同，在某個期間裡運勢往上升，下段期間就會往下滑，或是先往下滑後往上升。要在當下做出最好的選擇，持續前進，猶如前文所提，請持續與人建立關係、累積經驗。

長遠來看，比起由上升轉為下滑，從下滑成長為上升為佳。那些能擺脫原先的厄運，逐漸昂首闊步迎接好運的人相對比較幸福。很多人在好運後接連面對厄運時，精神上難以支撐如此的衝擊，「為什麼這種事會發生在我的身上？怎麼可能」無論如何也不敢相信，眼前的現實令人難以接受。

我提到許多次，最重要的是在好運來臨的期間，只要機會降臨，無論是什麼皆動身去做。即使在投資的領域也一樣，在半年左右的時間從事各項投資，便會知道自己擅長哪個領域，或是哪個項目表現優異，也就是說，具備能看出賺錢方法的視野，集中火力發展，必能得到豐盛碩果。

若是在公司上班的職員，此時個人的運勢會超過公司的運勢，進入運勢寬裕的區間。

此時該如何活用運氣成了重點，雖然也可用在上班時候，比如無需等待公車或捷運，馬上可以上車或轉乘等微小的幸運時刻。但也可以用在更重要、更有意義的機會之上。

運勢上升時，可能的機會將會發生在各個方面。身處在這個期間時，斜槓、投資、自營業、戀愛這四個領域特別順利。請將多餘的運氣，當作自己的錢財般運用，那麼你該做什麼？當然要做兼職和投資，更積極的人還會跨到做自營業者，雖然每個領域有些許差異，但在運勢上升時，大部分都會擁有正收益。

我經常對因為事情不順遂前來找我諮詢的客戶說這兩句話，一是「斷念」二是「接受」。雖然會特別給予更具體的建言，但其實那種積極的建言可以用在好運時期，對於運勢走向下滑的人來說是以這兩句話為主。

運勢下滑時的行動法則

那麼我為什麼會強調斷念與接受呢？可惜地是，世界上的吉與凶之間，凶的數量佔據更多，而且當進入凡事不順的階段時，能做的事情真的沒幾樣。

厄運期間裡不要想著「即使如此， 我還是要做點什麼」。對於全新的事業，請架構基本構造就好，投資也請虛心學習即可，也不要想著換工作，先把目標訂為可以繼續工作就好，在不順遂的期間，只要認真的準備自己並且撐下去，很令人意外吧？是否感覺應該要更認真做些什麼才對，老實說我到現在為止，比起好運的日子，更多時候是準備自己，迎向未來的日子。

厄運法則總是可怕地如影隨形，使人徹底發揮人在衰，做什麼都衰的能力。許多時候我們為了去超市買某項物品，結果卻買了其他的物品，有時會心想「買了之後感覺也不錯」因此感到知足，也有後悔「為什麼要買這種東西」的時候。人生也是如此，運氣好時偶然選擇的東西會呈現好結果，運氣不好時就會出現相反結果。

不過請正面思考，這些過程都有助於往後的日子，一旦進入好運區間時，能排除那些曾有不好結果的選擇，只選那些好的選項，況且人並不會一直處於厄運狀態，所以在感覺不順時只要想著「來到這個時期了啊」就好，我們也需要可以坦然接受的內心餘裕。

有人會在這段期間，因為工作不順就換工作或轉換產業，我再次告訴各位，請不要這麼做，請記得「在運勢下滑時，無論做什麼都是無功而返」。請在季節更迭前靜候時機、接受現實，這才是上上策。

但是也別因此感到挫折，因為心知肚明這一切終將有結束的時間點才要等待，這與原地放棄是兩回事。並非徬徨無助的迷路，而是做好現在該做的，平安地度過每一天，接受在這段期間以內，無法多作其他事的事實，就是我口中的斷念與接受。別永遠傾注百分之百的努力，記得跟著運勢走向，調節輕重緩急。

當季節轉換、節氣改變時，就會得知我要經歷什麼期間，既然如此，請做可以在該期間內所做之事，好運則行好運的作為，厄運則行厄運的法則，當該期間結束時，請再次校準方向，這就是在運勢變化間可以帥氣衝浪的方法。

認真衝浪後，等到下個季節來臨時，就努力執行原先的目標，此時也不要太過期待，如果還沒有進入運勢上升階段，可能就只是被忽略掉了，人生是不會按照寫好的計劃進行的，說不定跟著當下的運勢，認真過活才是真正的人生寓意。