出門時的狀態 已經決定了你的今天

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準備出門上班時，覺察一下自己內在的真實狀態：是否跟家人或室友道再見？用的是什麼樣的語氣呢？

出門的當下，有什麼樣的情緒或想法嗎？是否正受前一刻的經驗所影響？──尤其出門前有不舒服的話。

有時候，我們會帶著負面情緒出門，不知覺地揹著這情緒度過一整天，無形中讓自己變得容易心煩意亂。下次出門，如果有不舒服的情緒出現，試著這樣練習看看：

刻意有覺察地深呼吸六次，知道心裡有不舒服，但不壓抑也不擴大，暫停想找人怪的衝動，暫停糾纏於是非對錯，溫柔地把注意力帶回這個當下，帶回當下你所在的空間。

（當然，這些練習在出門時沒有不舒服的狀況下也適用）

覺察周圍的環境，身體的感覺。如果正在行走，覺察腿的移動、手的擺動、重心的變化，皮膚、肌肉的感覺，行走中身體力量的感覺。

覺察自己是否邊走路邊瀏覽手機畫面，如果有的話，問自己：「真的有這麼重要又緊急，需要現在看嗎？」

如果發現只是習慣，試著邀請自己，把心放在這當下唯一最重要的事情──走路。

練習讓心，安住於身體正在做的事情上。

覺察眼前的景物，看到的東西、人、車、空間、建築、路樹，一路不斷變化著。

聆聽周圍聽到的聲音，一路一直變化著，有些可能喜歡，有些可能不喜歡，知道就好，任何的聲音都不需要重複強化或緊抓著不放。

覺察環境的溫度、溼度、氣味……

可以感覺到自己身體的呼吸嗎？

即使出門時有不舒服的情緒，依然可以把心開放給每個當下，而不是一直活在出門時的情境，或預期晚上回家後的狀況。

有覺察地活在今天的每個當下。更能提升情緒韌性與復原力喔！