4檔高股息ETF超吸金 流量密碼關鍵這在

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國慶連假前夕台股告急，大盤10/4大跌180點，彷彿台股跌不得，勞退基金10/5一早撥款175億委外代操，七家投信接獲銀彈銜命進場，10/5指數立馬大漲180點。政府基金尚存1,635億元委外代操額度，下一批雀屏中選投信業者們將獲720億代操資金。10/5~10/12僅4個交易日指數大漲552點突破所有均線，這次還有更多高股息ETF跟多頭一起站在攻擊發起線。

以往股票公布配息像開獎，對股利不如意？只要在股東會撒撒嬌、起起鬨，董事長總會勉為其難加碼，結果皆大歡喜。配息曾是大事現在不稀奇，每個月都有ETF配息，年配、半年配、季配、雙月配、月月配琳瑯滿目應有盡有，愛怎麼配就怎麼配，風頭最健非首檔台股月月配ETF復華台灣科技優息莫屬，9/20創單日成交34萬張天量，到10/12為止，基金規模從成立時50億元膨脹至882億元。

最近社群媒體經常跳出緊張感十足通知：參與009XX配息，「最後買進日10/18。」搶救股市政府大撒幣，搶攻投資人荷包ETF廣告投放鋪天蓋地。3檔新ETF10/16開募，11檔高股息ETF10/19除息，都是為了在00929施展吸金大法(10/24除息0.11元，殖利率約7.5%)之前卡位。

即將在10/19除息ETF，最有人氣為元大高股息、國泰台灣領袖、 FT台灣Smart、群益半導體收益，10/12分別成交24,473、9,519、5,319、4,211張。投信為每檔ETF製作美輪美奐網頁，發揮創意打造各種令人眼花撩亂選股條件，用華麗優美詞藻鋪陳財務自由夢想。廣告不重要，殖利率最實際。四檔人氣ETF依10/12預估殖利率由小至大排序如下:

00927

群益半導體收益:

(1) 複製台灣半導體收益指數，殖利率約5.57%。

(2) 季配息，7月、10月皆除息0.22元。

(3) 五大持股:台積電、聯發科、日月光、聯電、瑞昱。

0056

元大高股息:

(1) 年配變季配，殖利率約6.11%。

(2) 7月配息1元，10月除息1.2元，合計2.1元。

(3) 五大持股:廣達、緯創、英業達、光寶科、聯發科。

00905

FT台灣Smart:

(1) 10元銅板價就能入手

(2) 季配息，除息0.17元。殖利率約6.16%。

(3) 2、7月配息0.27、0.18元，合計0.62元。

(4) 五大持股:台積電、廣達、鴻海、聯發科、中華電。

00922

國泰台灣領袖50:

(1) 10/19掛牌後首次除息0.57元。

(2) 半年配息，殖利率約6.9%。

(3) 五大持股:台積電、鴻海、台達電、聯發科、廣達。

ETF宣傳篩選成分股方式絞盡腦汁花招百出且處處巧思，一年四季，不分淡季旺季每個季節與細節皆為投資人設想周到，可是，選出來的股票大同小異，完全沒特色。人氣王00929，聯發科照樣有，因為高股息ETF不管怎麼設計，永遠在同一個池子裡撈，撈來撈去那些魚，使盡全力卯起來行銷，才能吸引投資人留下深刻與驚艷的印象，所以高股息ETF，10/19，IT'S SHOWTIME!

投資人對月月配息著迷程度前所未有，當投信狂發ETF，吸納籌碼大量買爆相同股票，多頭行情成分股籌碼安定ETF有助漲效果；行情反轉時無法機動減碼保護淨值，必須賣股支應贖回，成分股下跌拖累淨值引發更多贖回產生助跌惡性循環。建議先踩一下剎車，不盲從跟進，保留資金，若巧遇黑天鵝，高股息ETF殖利率更高，才是真正有利可圖的買點。