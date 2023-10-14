新全球供應鏈成形...台積電的挑戰有多大？Feat.中信金控首席經濟學家林建甫

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晶圓代工龍頭廠台積電的股價今年以來都無法回到過去2年的最高價。觀察其股價變動過程，與台積美國凰凰城廠傳出問題或有相關。台積電的全球布局過程，連續撞上美國以人為本的資本主義、以及重組中的全球供應鏈，適應陣痛期逐步延長。成形中的新全球供應鏈，是台積電的重大挑戰，更是台灣企業國際布局的新功課。

晶圓代工龍頭廠台積電的股價，今年以來最高價就到593元（2023/06/13），而回看2021、2022年，最高來到685元（2022/01/17）、650元（2021/2月），除了可能因為公司營收表現等基本盤的問題，不是股票分析師的我們，也時常能觀察到，每每新聞報導台積美國凰凰城廠的問題，台積的股價就軟腳了。本集市場觀測站邀請中信金控首席經濟學家林建甫，同時也是中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授，從「制高點」來了解這問題的源起，以及後續要關注的可能解方。

林教授一進場，立即破題，指出台積電過往2年的股價漂亮，主要是反映台積電為全球化趨勢的最大受益者。去年俄烏戰爭爆發及中美貿易戰加長賽，原本僅以台灣為主要生產基地的台積電需要因應最新全球變動，首先跟上美國製造業回流美國市場，但隨即卻面臨美國資本主義的文化差異，加上新的全球供應鏈仍在成形中，使得台積電的經營調整陣痛期不斷延長。股神巴菲特即使買了台積電的股票，也很快就賣出，林建甫說，「像是『一夜情』般」。

林建甫從經濟學的角度分析，過往美國製造業強調「李嘉圖原理」的作法，將生產環節進行離岸外包或產品外購，把創新、研發、複雜、個性化的生產環節留在美國本土，已經因為時代改變而大受限制。

林建甫指出，近三任美國總統倡議再工業化、製造業回流，試圖將部分製造業工作機會重新帶回到這些受影響的地區，以重振當地經濟，創造就業機會，並改善人民的生活。例如，台積電美國廠設在沙漠環繞的凰凰城，而不是紐約大蘋果的繁華都會。美國也透過市場機制，將沒有安全顧慮的生產，通過「在岸外包」、「近岸外包」、及「友岸外包」轉移到美國可以主導的供應鏈體系，例如同屬北美經濟圈的墨西哥。

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此外，綿延多年的中美貿易戰、科技戰，突顯美國用政治方法解決自己的經濟瓶頸。它的背景有來自哈佛大學肯尼迪政府學院創院院長格雷厄姆・艾利森（Graham Tillett Allison）提出的「修昔底德陷阱」。林建甫除了解釋這個故事的典故，也引出「群象打架，台灣怎麼辦？」的重點，他認為，最好的對策是以東方王道哲學來思考市場的前景，而王道哲學之「君君臣臣，父父子子」亦能詮釋為認識新全球供應鏈的重整邏輯，更為台積電日本熊本廠創造新優勢。

基於疫情全球大流行三年以來，「全球在地化」已漸成主流，區域貿易協定成為國際貿易不可逆轉的趨勢，林建甫指出，例如RCEP的區域協定涵蓋的活動和範圍越來越複雜，台灣傳統產業出口東協市場的關稅部分非常不利，所幸台灣的電子產業有ITA國際資訊協定，尚能掌握台灣優勢，而台灣股市亦因電子產業形成獨有的資本產業群聚。

台積電的股價變動，有短期的營運表現及資本支出之影響；有中期來自全球設廠的文化差異挑戰；更受到長期的中美貿易戰及新全球供應鏈的重整牽動。而林教授從經濟學理論最適論、文化差異微觀到國際政治立場，幫助聽眾一層層地理解全球市場。