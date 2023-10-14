記憶體產業觸底反彈？從3台廠的營收中找趨勢

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記憶體產業自從去年第四季以來，持續減產與去庫存，上半年的營運艱辛，但是隨著第三季結束，市場期待清庫存成效，加上記憶體報價有觸底回升跡象，因此關注相關公司的營運表現。

記憶體產業前景不明

記憶體龍頭廠美光又替記憶體前景種下陰霾。近期美光公布2023會計年度第四季財報，營收40億美元，季增7%，DRAM營收季增3%，NAND Flash營收季增19%，每股虧損約1.07美元。雖然營收出現季增，但是根據美光預估，2024會計年度第一季營收將約42億至46億美元，營運恐持續虧損，每股虧損約1~1.14美元，虧損恐高於市場預期的0.88美元。

此外，記憶體與消費性市場高度相關，若第四季的傳統電子產業旺季，呈現旺季不旺，也可能拖累記憶體復甦。

TrendForce表示，預期2024年記憶體原廠對於DRAM與NAND Flash的減產策略仍將延續。預估在2024上半年消費性電子市場需求能見度仍不明朗，加上通用型伺服器的資本支出仍受到AI伺服器排擠而顯得相對需求疲弱下，明年若要有效去化庫存，並回到供需平衡狀態，還是仰賴供應商對於產能節制，若供應商產能控制得宜，記憶體均價則有機會反彈。

不過未來仍有亮點：TrendForce表示，有鑑於2023年基期已低，加上部分記憶體產品價格已來到相對低點，預估DRAM及NAND Flash需求位元年成長率分別有13%及16%。此外，隨著AI伺服器的發展，記憶體也是不能缺席的重要角色。

威剛九月營收重返年月雙增

威剛(3260)九月營收為33.42億元，年增3.96%，月增12.49%。一至九月累計營收為226.66億元，年減17.15%。

先前上游虧損壓力大，在大幅減產之下，預期到明年上半年，記憶體價格有望一路上漲，且自明年開始，期待進入記憶體多頭格局，未來兩年將呈現供給吃緊的缺貨市況，而且也看好AI的發展，將提高對於記憶體的需求。從股價來看，年初以來股價成長約六成。

十銓九月營收年增近一倍

十銓(4967)九月營收為14.82億元，月增16.47%，年增113.1%。從月營收來看，2023年四月以來，年增亮眼。一至九月累計營收為108.72億元，年增119.22%。

十銓為世界級記憶體品牌，旗下四大品牌：TEAMGROUP、電競T-FORCE、創作者T-CREATE及TEAMGROUP Industrial，而產品包括：記憶體、SSD固態硬碟、記憶卡等。雖然銷量明顯增加，但未來仍將持續觀察客戶庫存及終端復甦程度，靈活調節產能及市場策略。

展望第四季，十銓搶攻雙11、雙12、感恩節、聖誕節等重點購物檔期。近期推出DDR5高頻率記憶體新品，以滿足不同創新領域的高效能需求。從股價來看，年初以來股價成長約一倍。

南亞科九月營收創十個月新高

南亞科(2408)九月營收為27.24億元，月增5.8%，年減15.03%，創十個月新高。從月營收來看，2022年十月營收年減六成，逐漸收斂至九月的年減一成，可看出逐漸走出低谷。一至九月累計營收為211.88億元，年減56.76%。

上半年EPS為-0.79元，今年大多維持動態調整減產，目前看來市況回暖、報價有機會反彈，第四季是否會維持減產則仍待觀察。從股價來看，年初以來股價成長約三成。

文／張仲華