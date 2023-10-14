另一半「沒錢了」完全不知情？ 5招解決夫妻財務問題

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理財規劃不只是投資，更是一個能夠實現個人目標和夢想的人生指南。

小明和小花在結婚後馬上買了一間舒適的房子。他們兩人都有穩定的工作，收入也相當，且彼此都認為財務獨立互不干涉是他們之間關係的基礎。然而，小明剛失業了，他開始動用存款來支撐家計和負擔房貸。小花一開始並不知情，直到有一天要付房貸時，發現小明的存款已經幾乎用盡了。這時候，小花和小明才開始討論家庭的財務問題。由於他們並沒有事先設立財務計劃，對於突發狀況也沒有溝通，這使得他們陷入了困境…

像小明和小花夫妻間這樣欠缺財務溝通的情況，在現代社會似乎屢見不鮮。

夫妻間的財務溝通常常會遇到下列三種挑戰：

1.夫妻來自不同的家庭和文化背景，可能對金錢的價值觀、花費優先順序等方面存在不同的看法和想法。

2.夫妻可能缺乏信任，例如一方沒有公開財務狀況或有不良的財務習慣。

3.夫妻缺乏有效進行財務溝通的技巧和能力，無法建構共同的財務目標或計劃。

進一步來說，更不難發現現代夫妻普遍強調財務獨立，即各自擁有經濟自主性，不依賴對方的財務支持。這種趨勢反映了社會價值觀的轉變，包括女性經濟地位的提升以及個人自主性的增強。然而，儘管財務獨立有其優勢，卻也可能是導致夫妻關係中溝通不足的主要原因。

倘若夫妻雙方未能有建立家庭財務管理模式的共識，就有可能導致夫妻之間的金錢事務隔閡。由於每個人獨立處理自己的財務，他們可能缺乏對家庭財務狀況的全面了解，而導致不必要的混淆和衝突。夫妻若不清楚對方的收入、支出或儲蓄計劃，也就難以制定共同的預算、儲蓄目標或投資策略。更不用說這種分散的財務管理方式，可能會減弱夫妻之間的家庭財務的穩健性和可持續性。

此外，還可能導致夫妻在財務決策上的孤立感。當夫妻不分享他們的金錢目標和價值觀時，他們可能感到缺乏支持和理解。這種缺乏共識和共鳴可能導致情感上的不滿和分歧。

夫妻間，怎麼做好財務管理？

解決夫妻之間的財務溝通挑戰需要建立良好的溝通和協作機制，以下提出幾點建議：

一、保持開放溝通：

夫妻應該建立一個開放和包容的溝通環境，允許彼此分享各自的價值觀、背景和經驗。討論並共同建立共識，包括家庭使用金錢的方式和優先順序。

二、維持財務透明：

確保夫妻之間有誠實的財務對話，共享家庭財務訊息。如果一方有不良的財務習慣，應該一起努力改進，並設立共同的財務目標。

三、學習溝通技巧：

夫妻可以一起參加溝通課程，以提高有效溝通和財務規劃能力。另外，也可進行定期的財務會議，確保夫妻雙方共同參與決策。

四、合併財務資訊：

即使是財務獨立，夫妻也可以考慮建立一個共同的家庭財務帳戶，其中包含所有的收入、支出和儲蓄。這樣可以增加對家庭財務的全面了解。並且確保夫妻共同參與所有重要的財務決策，包括預算制定、投資和退休計劃。

五、家庭財務健診：

夫妻藉由家庭財務診斷工具的輔助，能夠用可視化的圖表和數據指標分析來幫助夫妻評估他們的整體財務狀況，包括家庭收入、支出、資產和負債，確保他們在財務方面做出明智的決策，實現他們的目標和夢想。這有助於識別並減少財務風險，增強財務穩定性，並促進夫妻之間的共識和合作。

解決夫妻之間的財務溝通挑戰需要耐心、理解和積極的合作。建立健康的夫妻財務關係更需要雙方的共同努力和溝通。夫妻應該互相支持，來確保彼此的財務目標和價值觀相互契合，同時培養信任和理解。透過開放的溝通和合作，相信可以克服財務溝通挑戰，建立更堅固的家庭財務基礎。

文／林依璇