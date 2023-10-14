選舉行情白熱化 內資全面啟動 分析師曝這產業成主流

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雙十連假前觀望氣氛濃

台股八月、九月非常明顯大盤的成交量幾乎都低於二十日的均量線，外在環境影響，1.美國年底升息預期，2.汽車工會罷工，3.美國政府關門危機。外資從六月底後就一路賣超台北股市，中秋節、雙十連假大盤成交量僅約 2200-2500億左右，這是壞事，也可以說是好事。

樂觀的解讀就是因為投資人都在觀望，行情沒有過熱跡象，缺點就是量能不出，職業當沖大戶無法大買大賣，個股的波動度下降，只剩少數零星火種維繫人氣，沒有激情。

選舉行情─內資啟動

團隊看法：十月中後幾個現象值得注意，(1)政府委外代操資金七百億正式撥款，為什麼挑這時候撥款呢？做多的企圖心無庸置疑。(2)八大官股只要遇到美股重挫，必定大買撐盤。(3)投信頻發ETF大舉吸金，八月以後每天只進不出。(4)產業趨勢最明確的AI，庫存調整近尾聲，第四季可預期月月增，營收就是最佳的催化劑。(5)十月十五日、十六日輝達在以色列舉辦AI峰會。(6)十月十八日輝達黃仁勳訪台，參加鴻海科技日。

雙龍爭搶股王

高價股表示法人、主力大戶的心態，也反映出台北股市主流是哪個產業，十月六日信驊(5274)2840元坐穩股王寶座，站在短中長期所有均線上，法人展望2024年，新一代伺服器平台Sapphire Rapids和Genoa的大量投產，AST 2600的市場滲透率有望提升至40-50%；第二，BIC(背板獨立電源模組)業務即將新增兩個客戶，預計從2024年下半年開始量產，使2024年的 BIC出貨量年增146%達到354萬顆；第三，PFR RoT(可信任的啟動和旋轉)將從2024年下半年開始貢獻營收；第四，信驊在AI伺服器訂單方面的機會增加，將帶動對BMC的需求。

股后世芯-KY(3661)，法人預估，今年營收與獲利表現將創下歷史新高，每股盈餘有望站穩四個股本以上水準。展望明年，隨著七奈米的開案持續增加，世芯參與部分Tesla Dojo的部分設計，除了HPC(高速運算)和AI，上季拿下中國一線車廠客戶的ADAS訂單，車用訂單週期長，看好車用相關產品成長動能並延續至2025年，亞馬遜AWS的三奈米案子順利拿下，法人上修2023-2025年EPS至50.24元、75元、100元。

準千金川湖(2059)，里昂證券十月三日首次評等買進，目標價1170元，隨AI伺服器中零組件數量增加，變得更重也更龐大，傳統伺服器重量十五至二十公斤，AI伺服器以DGX H100為例高達一三○公斤，川湖供應堅固的導軌套件與GPU tray，AI伺服器產品單位售價比一般型伺服器導軌多六倍以上，加上專利保護超過三千件以上與研發能力領先，川湖目前在AI伺服器全球市占率超過五成。里昂認為川湖被低估，初評買進。

里歐認為該外資評估川湖2024年營收84.19億、EPS 38.25元，2025年營收104.78億，EPS估47.42元看法仍稍嫌保守，且尚未考慮北美新廠未來的貢獻與併購新廚具通路帶來的效益，不過對於伺服器庫存消化完畢，2024年起廚具與一般型將開始明顯復甦則是看法有志一同，里歐認為本益比可以抓二十五至三十倍。

川湖的情況跟信驊有點類似，原本就是做伺服器相關業務，外資法人認為AI因為價格貴，有預算排擠現象，所以看法分歧，里昂首次評等買進算開了第一搶，是好的開始，可以樂觀期待「準千金」變成真正的千金，它才是純度最高的AI，真AI無雙。

文／李春生

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。