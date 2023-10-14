容易違約慘賠？錯把1股買成1張？盤點新手買股最常犯的5種錯

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投資理財逐漸年輕化，根據證交所統計，8月新開戶人數以20～30歲為主力，顯見盡早開始規劃理財已是趨勢。但是剛進入股市，投資新手們卻很容易因為不清楚股票交易規則，導致違約交割造成財務上的嚴重損失。以下是投資小白容易踩的5大地雷。

永豐金證券表示，近期觀察台股在一波大行情後，總是會爆出大額違約交割，這是因為部分投資人不清楚違約交割的後果，犯下5種錯誤所出現的結果。

什麼是違約交割？

投資人在買賣股票時，成交後帳戶金額數不足導致扣款不成功，或是在成交後給不出股票，沒有依約轉讓的行為。

永豐金證券也統計出股民們，最常發生違約交割的情形：

１．想買零股卻看錯單位，下單時想買一股，結果當成整股買成「一張」。

２．成交後忘記「T+2日」10：00前，必須把股款匯入交割帳戶，導致沒錢付款。

３．誤把投資股票當成網購，成交後認為可以試用或取消交易，不需要完成交割。

４．熱門的投資標的突然跌停，想當沖卻來不及逃命。

５．日常刷卡的自動扣款帳戶與股票交割同一個帳戶，結果平時購物消費刷得太開心，導致帳戶沒錢交割股票的窘境。

永豐金證券提醒投資人，發生違約交割會在聯合徵信系統留下記錄，影響未來申辦信用卡或貸款的審核，嚴重者甚至會有相應的民刑事責任。

投資人要預防違約交割發生，下單時要確認是買零股還是整股，委託單成交後，養成主動確認交割帳戶的餘額是否充足，是否需要在T+2日10:00前補足股款的習慣，降低違約交割的發生機率。

文／林依榕整理