福慧生技 手工製造 健康新主張

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早期台灣農業時代，生活貧困、物資匱乏，除稻米與地瓜為主食外，就以傳統之雞絲麵為當時深受喜愛之副產品。

祖先世居霧峰(阿罩霧)；土生土長的福慧生技董事長林瑞豐，為了將早期傳統泡麵始祖-雞絲麵發揚光大，於1985年創立福慧生技有限公司，本公司以【福慧】品牌行銷台灣各通路，並由OEM方式委製各大賣場品牌以及外銷數國。

歷經數十年精心研發好口味及致力提升衛生環境的半自動化製程，並陸續導入ISO22000、HALAL及HACCP的品質規範，提升員工素質，落實5S及教育訓練，更是台灣第一位發表以雞絲麵創新為主題之碩士論文，並繼續攻讀博士學位，理論與實務相輔相成。

麵體有拉力、輕爽，且香Q好口感，調味包呈現豐富之五行(金木水火土)色香味俱全，每種品項有多種口味，倍受消費者喜愛。林董事長本著食品產業是一種良心事業，並持續研發新品項，以民胞物與的胸襟，將消費者當成自己家人，將心比心、嚴選食材原料，戮力經營製造，台灣膾炙人口且懷念的好味道，得以永續地傳承。

林董事長更是台灣第一位以『雞絲麵食品產業提升經營績效研究』取得碩士學位，再以雞絲麵食品產業以『賽局理論』取得博士學位，理論與實務相輔相成。著重：品質第一，衛生新鮮，天然食材。對消費者有保障，吃得安心，企業追求永續經營之理念。

他積極開拓市場，拜訪經銷商、中盤商，甚至零售商，以誠信的態度推銷產品，俗語說﹁精誠所至金石為開﹂，加上他依方面做生意，一方面勸人多做慈善公益工作，與商家結善緣，因此他的雞絲麵生意也越做越大。

剛開始的食品工廠，從十餘坪擴建到一百多坪，生產方式由當初的人工油炸，進步到現在的全自動，所使用的油炸機，所使用的油炸機為全省首創第一台圓盤型雞絲麵專用由炸機，每分鐘可以由炸出八十多捲，他以踏實的態度穩扎穩打的經營，他說做生意講究的是信用，尤其做食品生意，品質可靠最重要。

林董事長創業有成不忘回饋社會，是最令人敬佩的地方，他每天總是忙得團團轉，他經常舉辦敬老、濟貧、捐血、文化講座等公益活動，出錢出力不落人後，他也是霧峰鄉公所義工。他的善行義舉，曾當選今年台中縣的好人好事代表，堪稱是一名公益企業家，更是一名慈悲為懷的善心人士