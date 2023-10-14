Q3營收旺 法人加碼16檔 將成台股上攻主力

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16檔Q3營收季增法人加碼

上市櫃公司第三季營收季增9.1％，挾基本面威力，台股10月以來化解破底危機，重新站回季線。分析師認為，第三季營收季增的個股透露著谷底已過，此時法人布局加碼聯電、永豐金等16檔個股，是台股下周守季線、上攻萬七的主力部隊。

因新台幣貶值、美債暴跌等衝擊，10月4日台股最低16,203點，僅差1點破前低。永豐投顧總經理李學詩認為，第四季上市櫃獲利將開始轉為正成長，預期台股緩步爬升，是免於破底窘境主因，本周台股快速脫離半年線、月線及10日線糾結區，站上季線，具有重大意義。

統一投顧董事長黎方國認為，企業庫存已進一步消化，就待終端需求拉貨，第三季合併營收搶先繳出季增個股，獲得法人資金鎖定。

展望台股布局方向，篩選第三季合併營收較第二季成長，透露擺脫營運的谷底契機，及三大法人在本周三個交易日站在買方的個股，計有聯電、永豐金、中信金、台積電、矽統、裕隆、聯發科等16檔。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，美國、台灣今年景氣不佳，股價在年線以下個股高達842檔，營運仍在谷底徘徊，所幸目前已有半導體中的晶圓代工、IC設計、記憶體、IC封測、金控、汽車、輪胎、紡織廠等產業提前擺脫谷底。

聯電第三季合併營收570.68億元，季增1.37％，三大法人本周買超6.84萬張，公司將在25日召開法說會，外資認為聯電第四季產能利用率將落底，2024年第一季回升。

市場高度關注的是19日台積電法說會。台積電第三季合併營收季增13.7％，股價已提前反應，日K連五紅，10月來上漲30元，13日收在553元，周KD已由低檔交叉向上，若法說會展望佳，中線行情可期。

李學詩認為，美債殖利率下滑，聯準會（Fed）官員談話流露鴿派，股市氣氛扭轉向上，預料隨著重量級電子大廠在法說會上釋放展望樂觀的訊息，將迎接作夢行情。

（相關新聞見A3）