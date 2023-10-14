前九月稅收創新高 證目全部翻正

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前九月稅收情況

AI周邊類股帶動證交稅連五紅，9月各項稅收全數翻正。財政部13日公布稅收統計，9月證交稅實徵157億元、年增率24.5％，寫下連五紅，前九月證交稅實徵1,446億元，僅次2021年的2,131億元，創歷年同期次高水準，相較年度預算僅剩105億元缺口，財政部預期，證交稅收10月即可提前達標。

就總稅收來看，前九月實徵淨額2.79兆元，創歷來新高，較去年同期增加1,645億元、年增6.3％；合計前九月實徵淨額占累計分配預算數112.3％、占全年預算數90.9％，僅差約3,000億元即可達成預算目標。9月單月實徵淨額3,324億元來看，只要稅收未因國際重要政經情勢變化而出現大幅扭轉，全年稅收有機會在10月提前達陣。

財政部表示對今年稅收達標相當有信心，目前帳上達成率已有9成，中央部分達成率更達到94％，對今年預算達成樂觀以待，粗估超徵金額至少1,000億元，「可能會再多一點」，等到10月稅收出來後，較能估算實際超徵數。

值得注意的是，在新青安房貸助威下，9月土增稅、契稅和個人房地合一稅等「房市三稅」，於睽違17個月後首度齊揚，單月稅收全數呈現年增。財政部表示，目前房市「不強不弱」，回到以剛性為主的自住需求引領市場。

據財政部統計，9月土增稅實徵61億元，和今年其它各月平均值相當，去年基期偏低，因此小幅年增2％，增加較多的主要是高雄和台北；個人房地合一稅9月稅收36.13億元、年增19.8％，連兩紅。

財政部分析，營所稅到9月實徵9,192億，達成率近9成，距預算數缺口約1,281億元，但10月還有暫繳和零星稅款入帳；綜所稅前九月實徵6,540億元，已高於預算數，就算考慮退稅，今年超收數不會低於700億元。

財政部統計，前九月已達預算數的稅目包括特銷稅、贈與稅、遺產稅、綜所稅、房屋稅、印花稅、營業稅和牌照稅；至於創新高的除了總稅收外，還有營所稅、綜所稅、營業稅、關稅、特銷稅、房屋稅、牌照稅和印花稅。

至於近日爆發的以巴衝突，財政部表示，觀察10月到13日的上市櫃股票日均量為3,436億元，高於9月的3,127億元和前九月平均的3,326億元，顯示市場交易未因此因素出現太大的反轉。