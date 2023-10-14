報喜!陸9月進出口額 今年來最高

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海外需求回暖，以及低基期、官方政策持續發力等因素交錯影響下，大陸9月份外貿報佳績。大陸海關總署13日公布，9月以美元計價的進出口跌幅明顯收窄，進出口總額更連續兩個月增長，規模並創下今年新高紀錄。

綜合陸媒報導，大陸海關總署數據顯示，以美元計價的9月進出口總額5,205.5億美元，貿易順差777.1億美元，較8月順差683.6億美元呈現擴張。其中出口雖年減6.2％，但在海外需求回暖及低基低背景下，降幅較8月縮窄2.6個百分點；進口同樣年減6.2％，但降幅較8月縮窄1.1個百分點。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年大陸外貿規模穩中有增。進出口逐季抬升，一、二、三季進出口分別為人民幣（下同）9.72兆、10.29兆、10.79兆元。9月進出口3.74兆元，創今年單月新高。

至於第四季出口走勢，呂大良表示，全球經濟復甦情況不穩定，仍是出口最大挑戰，但大陸第四季出口趨穩向好的勢頭可望繼續鞏固。

9月份，大陸前三大貿易夥伴為東協、歐盟、美國。單從出口看，前三大市場是美國、東協及歐盟，其中，大陸對美出口年減9.3％，降幅比8月收窄0.2個百分點。東協出口年減15.8％，降幅比8月擴大2.5個百分點。對歐盟年減11.6％，降幅比8月收窄8.0個百分點。

從產品看，前九月汽車出口量年增64.4％，出口額年增83.9％。積體電路部分，前九月進口數量年減14.5％，進口額年減19.8％。

中國銀行研究院預估，大陸第四季出口年增4.8％左右，原因一是去年同期出口成長率開始回落，甚至轉正為負，基數明顯降低。二是油氣等國際大宗商品價格回升，對出口金額成長的拖累效果減弱。

浙商證券首席經濟學家李超表示，7月底中共中央政治局會議以來，降準、降息、降成本措施接力推出，8月經濟數據呈邊際改善，9月製造業PMI更重回50榮枯線上方，預計隨內需漸進改善，大陸進口成長將逐步回升。（相關新聞見A6）