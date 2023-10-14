防堵中企繞道及雲端漏洞 美新晶片禁令將出爐

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美國最快本月底將對中國祭出更全面的晶片禁令。傳出拜登政府有意防堵當前中企繞道取得高階人工智慧（AI）晶片的漏洞，將推相關措施，禁止中企透過海外子公司進行購買，並限制中企通過亞馬遜雲端服務（AWS）等企業使用高階晶片運算能力。

路透13日引述知情人士表示，美國更新版的對中晶片出口管制，可能會在未來幾天頒布，市場關注新禁令有哪些重點。知情人士表示，新的禁令將會聚焦補足AI晶片與晶片加工設備的漏洞，一大重點是防堵中企繞道來採購與使用美企旗下的高階AI晶片。

報導指出，去年10月頒布的禁令中，美國政府並沒有防止中企透過海外子公司來採購與使用高階AI晶片，許多中企因此透過該項漏洞，取得需要的運算能力。報導稱，今年6月美方發現，深圳華強北有暗中交易輝達A100和H100的黑市，當時供應商表示，會從台灣、新加坡、印度等地的註冊公司進口晶片。

中企還盛行的另一種方式是，透過雲端運算平台提供的服務，藉此取得所需要的算力。例如雲端領域全球龍頭AWS，可能在美國新規推出後遭受影響。

報導引述知情人士指出，要防堵上述漏洞，執行上非常困難，因為很難監管中企透過海外子公司的交易，但美國可能將新禁令適用範圍，擴大至市場上其他公司，拜登政府正致力解決中企繞道使用高階AI晶片的問題。

過去有觀點認為，中企透過海外子公司與雲端平台取得的晶片與算力規模，跟正統採購方式相比可說是九牛一毛，看似遠不足供應訓練大模型，因此猜測拜登政府不會太積極防堵該漏洞。然而，近期華為新旗艦有高階性能的晶片，以及越來越多中資大模型企業出現，拜登政府可能選擇用最保守的態度來遏制該風險。

專家表示，讓中企使用高性能AI晶片的風險可能比想像的大，當前AI訓練的無人作戰系統是軍事趨勢，若中國在該領域崛起，將對美國產生極大的威脅。