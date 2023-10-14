住宅價格指數年增率 十季最低

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內政部13日公布今年第二季全國住宅價格指數為130.80，續創新高，但指數年增僅5.51％，是近十季以來的最小漲幅。內政部指出，房價受到《平均地權條例》修法因素影響，短期炒作受到抑制，市場交易回歸自住需求，整體市況呈「量縮，價格微漲」。

內政部進一步說明，雖指數續創新高，但今年第二季全國住宅價格指數年增率，自2022年第2季的高點10.27％，已連續四季下滑，房價漲勢明顯收斂。尤其交易量也明顯趨緩，全國建物買賣登記戶數從去年同期的86,026戶，降至本季74,651戶，減少了13.22％，短期炒作受到明顯抑制，整體交易動能出現下滑。

五大銀行新承做房貸利率從2021年9月降至1.346％的歷史低點後緩升，又因央行政策利率去年連五升至2.01％，今年6月再微降至2.098％。後續升息對住宅價格影響值得留意。

六都住宅價格指數趨勢與全國情況相符，均持續上漲，指數創新高，但漲勢也呈收斂，與上季相比都呈季增，幅度多在1％～2％間，其中以高雄季增1.98％最高，台南季增0.52％最低。

年增率部分，以台北市年增1.37％最低，而高雄市下修情形最為明顯，從去年第三季高點14.14％，降至本季4.46％。

至於全國各地區表現，除桃園的住宅價格較去年同期下跌外，其餘地區成交價呈穩定或上漲；成交量除台北、新竹減少外，其餘地區呈現穩定或增加。

內政部分析，受國外內經濟成長走緩，央行升息及平均地權條例修法等因素發酵，買方趨向保守觀望，導致近四季房價漲勢趨緩、交易量縮。

內政部並強調，房貸利率仍處於低檔，且在自住需求的支持下，目前市場呈現量縮價格微幅變動的盤整修正型態。