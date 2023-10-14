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買房仍不易 房貸負擔率、房價所得比雙創新高

全國房貸負擔率和房價所得比
全國房貸負擔率和房價所得比

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內政部13日發布2023年第二季全國房價負擔能力指標，其中全國房貸負擔率為42.09％，續創歷史新高。而全國房價所得比9.82，同樣寫下歷史新高。

內政部坦言，雙北民眾購屋負擔較重，又以台北市房貸負擔率66.54％最為吃力，不過已較去年第三季的67.07％高點下修。此外，中位數家戶可支配所得雖增至90.43萬元，上升1.23％，使房貸負擔率減輕0.5％，但五大銀行購屋貸款利率升至2.093％，民眾支付房貸金額增加，使負擔率增加0.46％。經綜合計算，今年第二季全國房貸負擔率續增至42.09％的歷史新高。

房價所得比方面，今年第二季全國房價所得比9.82，寫下歷史新高；其中以台北市房價所得比15.52居冠，相當於不吃不喝15年以上才能買台北市的房子，仍是買房最辛苦的直轄市。

房貸負擔率主要是以中位數所得家庭購買住宅時，「每月支付房貸金額」占「中位數家戶可支配所得」比率來呈現家戶房貸負擔情形。50％以上表示房價負擔能力「過低」、40％到49％為「偏低」、30％到39％為「略低」、30％以下代表「可合理負擔」。六都中，雙北房價負擔能力都屬「過低」，台中市及台南市房價負擔能力為「偏低」，桃園市及高雄市均為「略低」。

綜觀六都以外全國表現，只有基隆市、嘉義縣、屏東縣的房價負擔能力屬於「可合理負擔」，其餘縣市均為「略低」。

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