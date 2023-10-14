挺碧桂園 楊氏家族賣飛機償債

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總部在廣東順德的大陸民營地產龍頭碧桂園，日前再傳債務爆雷，目前正設法變賣資產救亡圖存。碧桂園13日證實，除了集團創辦人楊國強出售私人飛機償債之外，楊氏家族並向碧桂園提供3億美元的無息借款，設法活化集團流動性。

中國恒大集團主席許家印9月間被逮捕後，大陸房產業界人心惶惶，有傳言指碧桂園楊氏家族已逃離大陸。但碧桂園13日公布了楊國強於11日下午率集團高層，在順德工地視察的畫面。這是8月中旬碧桂園債務瀕臨違約後，楊國強首次現身，對外闢謠與穩定軍心的意味濃厚。

綜合陸媒13日報導，8月傳出財困危機後，碧桂園「拆彈」的工作曾一度好轉，未料10月10日碧桂園在港交所公告稱，集團預計無法履行所有美元債券和其他境外債務的償付義務，消息震動市場，顯示碧桂園再次化險為夷的可能性大為降低。路透指出，碧桂園本月16日還將面臨兩筆合共6,680萬美元的境外美元債利息到期，支付寬限期為30日。若碧桂園無法在17日前支付1,500萬美元的9月息票，其全部離岸債務可能被視為違約。

為避免步上恒大後塵，面臨存亡之秋的碧桂園正設法求生。13日接近集團人士表示，楊國強已出售私人飛機償債，強調賣掉飛機後可增加集團現金流，支撐企業營運。報導稱，楊國強大概有四架商務機，去年曾掛出一架販售，但還未找到買家。

另外，多位碧桂園內部人士表示，為挽救集團困境，楊國強為首的楊氏家族近期已向碧桂園提供3億美元的無息借款。據碧桂園公告指出，截至上述借款之前，碧桂園控股股東及其家屬已透過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式，合計金援集團約386億港幣，且從未減持股票，其中向集團累計提供約66億港幣的無息無抵押借款。

3月1日，68歲的楊國強以年齡為由辭任碧桂園主席及執行董事，二女兒楊惠妍接任主席。迄今碧桂園13日股價跌1.3％至0.76港幣，期間累計重跌68.3％。