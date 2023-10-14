陸振房市 多地傳調整限售政策

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儘管大陸政府救房市組合拳接連出招，但「金九銀十」期間房市景氣仍然疲弱。其中，恒大、碧桂園等大型房地產企業債務難解，更拖累占有大陸GDP的約30％房地產行業萎靡不振。為此，大陸繼放寬限購令後，多地再傳將出手調整限售政策，把握消費旺季刺激房市。

市場方面，大陸中秋加「十一」黃金周雖繳出亮眼消費數據，但房市買氣卻持續呈現兩極分化。中指研究院數據顯示，上海、廣州等地連假期間，日均成交面積較2022年同期倍增，但其他城市則相對平淡。

上海證券報報導指出，進入10月中旬，眼看此前推出的限購令鬆綁、「認房不認貸」等救市政策效果不如預期，大陸各地再宣布調整政策。浙江紹興11日公布房地產新政20條指出，為滿足合理住房需求，支持居民家庭的剛性和改善性合理住房需求，全面開放原限售房屋限制政策。

此前，浙江嘉興、寧波等地相繼宣布放寬限售。嘉興新規顯示，支持所有居民家庭的合理購房需求，不再限制購房套數；所有商品住房（含原限售房屋）不再限制轉讓。寧波則可以透過「買新賣舊」的方式解除限售。

目前，大陸全面放開限購限售的地區僅合肥、鄭州、瀋陽和大連等地，隨著寧波、嘉興和紹興等地加入，預料限售鬆綁隊伍將進一步擴大。易居研究院研究總監嚴躍進指出，紹興此次政策提及限售取消等內容，進一步說明第四季各地政策優化調整工作仍將持續推行。