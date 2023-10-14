立院18日排審 囤房稅2.0攻防 聚焦稅率等三重點

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立法院財政委員會18日將排審房屋稅條例修正案，包括行政院提出的囤房稅2.0版本在內，共有21版本將併案審查。主要的三大攻防重點包括囤房最高稅率、建商囤房稅課徵方式和單一自住最低稅率。

在野黨提出的最高囤房稅率都達10％，遠高於政院版的4.8％，更較現行3.6％的上限拉高超過1倍；但在單一自住稅率的部分，政院版僅自目前1.2％降至1％，在野黨則力主直接打對折到最低0.6％。

備受矚目的建商囤房稅部分，包括時代力量和民眾黨都提出，針對起造人持有待銷售的住家用房屋，於起課房屋稅一年內未出售者，按其房屋現值1.5％課徵。換言之，建商一年內未出售的新建房屋可享1.5％單一稅率。

如果依行政院的版本，則非自用住宅稅率將由現行1.5％至3.6％提高至2％～4.8％，建商新建房屋在兩年合理銷售期內適用2％至3.6％稅率，兩年後回到2％至4.8％，全國單一自住稅率則是自現行1.2％降至1％。

國民黨目前未提出黨團版本，至於國民黨立委提案修法版本主要有兩種，較寬鬆的版本囤房稅率介於1.5％至5％；嚴格版則是訂定2％至10％的囤房稅，但將全國單一自住最低稅率降為0.6％至1.2％。民眾黨和時代力量則均有提出黨團版本，且內容十分相近，對於單一自住稅率也主張最低降至0.6％，囤房稅則介於2％至10％。時力和民眾黨也都針對建商新建房屋提出特別條款，即在一年合理銷售期內，應適用單一稅率1.5％。

此外，在稅基的部分，目前各縣市房屋標準價格最久每三年應重新評定，對此民眾黨和時代力量提出的版本都修正為每兩年應重新評定。至於低價房屋免稅部分，國民黨立委賴士葆等人提案將目前的10萬元門檻拉高至30萬元。