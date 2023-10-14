投信意外賣超 終止連48買

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台股13日表現與下周展望

以巴衝突、傳聞美國將收緊AI晶片銷陸，以及高股息ETF即將調整等消息面產生衝擊，投信13日意外賣超台股5.59億元，終止連48日買超，廣達等AI指標股落難，僅靠台積電獨撐大局守住季線。分析師認為，量能無法有效放大且季線走低，下周台股走勢以萬七關卡前震盪為主。

AI股昨日再度落難，傳聞美國將收緊AI晶片銷陸，廣達失守季線，緯創跌破百元，大盤一度下跌99點，靠著台積電最後一盤買單敲5,406張急拉2元，終場僅跌43點收16,782點，守住季線16,696點，成交量略增至3,049億元。周線來看，台股周漲262點，本周三個交易日光是一檔台積電就貢獻台股173點，是站穩季線的最大功臣。

意外的是，一向是內資多頭指標的投信，在13日賣超台股5.59億元，調節金額雖不大，然而終結了歷史第二長紀錄的連48日買超，且賣超相對集中在廣達與緯創等AI股。市場認為，除了與美國研議加強禁止大陸企業海外單位獲取AI晶片，亦與資產規模達2,163億元的國泰永續高股息（00878）ETF即將在11月調整持股也可能有關，因國泰永續高股息核心持股以AI股為主，有緯創、華碩、廣達等股價今年來已漲高而有調整的可能，也誘發主動型基金提早一步出脫調整，或法人進行ETF初級市場申贖；而投信連48買不僅寫下史上第二長紀錄，連買金額1,353億元亦創下史上最高。

聯邦投信投資長吳裕良認為，本周台股資金從高波動個股撤出流向大型股布局，並以19日召開法說會的台積電首先受惠，聯發科、大立光等亦獲得法人青睞，反而營收不如預期的AI伺服器供應鏈如廣達等，遭到法人提款，更波及到營收創新高的台光電、技嘉等。

展望後市，康和證券投資總監廖繼弘表示，台股本周站上季線及突破下降趨勢線，表現頗強，但季線仍走低，量能無法有效擴張，下周台股將在萬七關卡前震盪。值得一提的是，輝達股價彈過季線，日KD高檔鈍化，微軟、AMD也重回季線，美股AI股光環仍在，台股AI股有望修正後再上，留意18日台指期結算後動向；吳裕良表示，台股短期應僅是受到地緣政治的不確定性、又逢周末前交易保守所影響，看好半導體上游IC設計、蘋果概念股、AI伺服器相關供應鏈。