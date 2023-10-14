台積獲中國無限期豁免

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繼韓廠三星電子、SK海力士取得美方無限期豁免之後，台積電13日正式回應表示，已獲准於南京繼續營運，並且在中國大陸營運的無限期豁免，也正在與美方申請之中。法人認為，此舉雖然削弱在高科技領域對華限制的戰略，但也避免引發全球供應鏈混亂風險。在限制的框架之下，韓國和台灣的企業將可以繼續將美國製造的半導體製造設備，運入現有的大陸工廠中，從而減緩因供應鏈混亂所造成的成本攀升。

台積電表示，「已獲准於南京持續營運，而我們也正在申請在中國營運的無限期豁免」；經濟部長王美花表示，台積電目前已取得豁免、有獲得展延，「目前在中國營運很正常」，而且像台積電這種國際級的公司都會做好營業秘密的保護、也會遵守相關規範。至於日本政府加碼台積電二廠補助，王美花認為，台積電目前最先進的製程都在台灣，也成立研發中心，一方面深耕台灣、一方面全球布局，獲得當地政府支持，也是經濟部所樂見的。

台積電強調，以往台積公司不曾申請自2007年就推出的「經認證終端用戶（Validated End-User,VEU）」授權。此次是基於美國商務部工業和安全局（Bureau of Industry and Security,BIS）的建議，台積電預計將透過完成「經認證終端用戶」授權的申請程序取得無限期豁免。

如市場猜測，台積電南京廠營運主要以成熟製程為主，後續只要不涉及先進製程，美方高機率也會採行韓廠作法，取得無限期豁免是時間早晚的問題。然而法人指稱，台積電同時正在爭取美方的建廠補助，是否會受限於其他條件限制仍有變數。

對台積電而言，無限期豁免是加分效果，能夠維持對中國大陸接單生產，就近服務客戶。然相關供應鏈透露，相比2020年，大陸仍是台積電第二大營收來源，其中華為為當時最大的客戶；不過目前已退居第三，並且占比不足15％，台積電正盡力消弭地緣政治風險對營運之影響。