公股放緩發ESG債 規模大縮水

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公股銀行近年永續債券可發行規模

公股銀行拚綠色金融，但在永續債券方面的成績單，卻不太亮眼。根據櫃買中心資料，公股銀行2023年至今已核准發行六檔永續債券，雖然比2022年全年核准發行五檔增加一檔，但2022年公股銀向金管會申請核准的永續債券可發行規模為560億元，2023年到目前為止卻還沒有任何新核准的可發行額度紀錄。

據了解，公股銀發永續債券，有兩種模式，一是提前向金管會申請百億元規模，再慢慢發行，發行期限通常為10年，例如臺銀、土銀、兆豐銀、一銀，都各自一次申請100億至500億元不等的可發行規模；另一種是「用多少申請多少」，如合庫銀、彰銀、臺企銀、華南銀，每次申請10至50億元不等的可發行規模，其發行期限多為兩至三年左右。

統計櫃買中心永續債券發行資料中，已開始使用的可發行規模，2016年起由臺銀打頭陣核准307.05億元，土銀則於2018年獲核准500億元，但這些額度至今都還沒有用完，土銀甚至已經過期、重新申請獲核准500億元。

依據前述兩種模式，各家公股銀申請可發行規模的速度不一，但在去年以前，連續三年都有新增額度，2023年至10月13日止，卻沒有新增任何額度。

公股銀指出，向金管會申請債券發行規模，最好要在期限內把額度發完，否則留未來再申請其他額度時，也會被審視「申請了卻不用」的「負面紀錄」。

從已發行的永續債券規模來看，2021年公股銀全年共發行六檔，規模總計60億元，2022年全年發行五檔，規模80億元，成長逾三成，但2023年到10月13日為止，發行六檔，規模總計85億元，僅比2022年增6.25％，成長速度明顯放慢。

立委日前於立法院財委會質詢時，也將公股銀發永續債券的成績單提出來檢視並要求財政部找出原因、提出激勵方式，財政部應允於兩個月後提出相關報告；據悉，財政部已請公股銀行提供永續債券發展狀況以供了解。