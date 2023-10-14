永續債資金受限多 公股銀變保守

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至目前為止，公股銀行永續債券發行規模，今年只比去年多了5億元，成長速度放緩。公股銀主管表示，永續債券的資金一般用於授信案，但由於僅限制使用在「資本支出」相關的授信，如企業周轉金就不符合規定，預計接下來對於用途的規範恐怕更嚴格，未來公股銀發永續債會更保守。

永續債券又分為「綠色債券」、「社會責任債券」和「可持續發展債券」。「綠色債券」募集到的資金，只能用於再生能源、能源效率、清潔運輸、綠色建築、廢水管理與氣候變遷調適等計畫；「社會責任債券」的資金運用範圍，則包括可負擔住宅、特殊群體創業、永續相關基礎建設等計畫；「可持續發展債券」的資金使用範圍則包含前述兩者。

公股銀主管指出，目前公股大多申請資金用途較多元的「可持續發展債券」，不過，雖然適用範圍較大，但還是有很嚴格的標準，例如對再生能源等企業授信，其目的不能是企業周轉金，而且一定要是資本支出，例如用於實際設廠、設備採購、風機或太陽光電裝置設置等。因此，雖然公股銀很樂於參與再生能源相關聯貸案或承作授信案，但「企業來貸款不可能每次都要買設備」，否則就不能使用永續債券吸收的資金。

公股銀主管表示，一檔永續債券發行後，每年都必須請會計師發確信報告，查明該檔債券吸收的資金確實用在指定用途，除了債券本身的利息成本之外，「如果發行了永續債券後用不掉，那就要年復一年發新的確信報告，也是成本」。

相較之下，台積電等企業就樂於發行永續債券，公股銀主管分析，因為這些企業有「實際用途」，例如明顯的綠電需求、設備更新等，募得資金使用方式相當明確，加上企業名氣大，民眾也樂意捧場。另外，隨著全球的永續、淨零標準不斷提高，預計永續債券募得資金的使用規範也將更為嚴格，公股銀主管坦言，未來公股銀行發永續債會更保守。