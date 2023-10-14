專攻中小企 台電小額綠電25日開賣

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台電小額綠電銷售試辦計畫商品種類

台電公司13日在「台電首賣小額綠電」記者會上，由經濟部長王美花宣布啟動台電的小額綠電零售試賣計畫，鎖定中小型製造業、金融業，首批上架1萬度、5萬度，搭配1年期、3年期、5年期等六種商品，合計共360件、1,000萬度作為競標，預計25日就會在經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台公開標售。

王美花表示，不只像台積電的大企業需要綠電，台灣的中小企業作為國際供應鏈的一環，希望能有更多減碳作為，「購買綠電就是第一步」。由於台電躉購的綠電沒有對外銷售，與大企業相比，中小企業買綠電的困難度較高，所以台電用「打包」綠電的方式推出小額方案，讓國內中小企業容易買到，有更多元彈性的選擇，也希望透過這樣的試辦計畫，讓綠電的交易更加活絡。

突破過往不對外販售模式，台電推出小額綠電銷售試辦計畫，由自建再生能源案場台南鹽田光電及彰化彰濱光電合計釋出約5,000萬度綠電，分兩階段上架開賣。考量中小企業少量需求，這次推出有「1萬度」、「5萬度」兩款，搭配「1年期」、「3年期」、「5年期」，共有六種組合的小包裝綠電商品投入綠電市場交易。經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，這次小額綠電鎖定的對象是較急迫性、需求較大的業者，包括以外銷導向的產業、甚至是金融業者，「但這只是一次性的競標」，台電也在建立一個採購的交易模式，希望中小企業在建立綠電交易市場秩序時，也可以逐步取得綠電。

外界好奇到底那一款商品會是中小企業熱門首選？他也坦言，「經濟部也很想知道，市場對什麼樣的商品有興趣」。

台電表示，第一階段1,000萬度綠電將於10月25日開賣，一次投標出價可依自身需求選擇1至6種商品並排序，價高者將優先依其選擇商品排序結標，一個電號僅可得標一個商品，11月6日將公布決標結果，第一梯次得標的電號不得再參與第二梯次投標，第一梯次未得標者，可以在11月15日第二梯次上架時再次參與標購。

台電表示，這次標售底價是參考銷售案場適用的躉購費率，且為維持公平性，將於標準局的綠電媒合平台公開標售，由購電企業依自身需求評估投標價格，最終售價將透過平台媒合作業程序決定，預計於2024年開始轉供。