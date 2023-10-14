歐盟CBAM將試行 資服商喜迎碳盤查商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）本月試行上路，台灣有數千家下游供應鏈受到衝擊，如不趕快跟上，恐被踢除供應鏈名單。法人表示，搭上CBAM商機的資服業者中，以東捷資訊、伊雲谷及精誠資訊將率先受惠。

歐盟CBAM主要鎖定對象，為產品銷往歐洲市場的下游供應鏈廠商，初期鎖定五大產業率先實施，包括水泥、電力、肥料、鋼鐵及鋁等產業，至2026年時正式實施。這五大類業者多半是大型廠商，據統計，台灣相關的鋼鐵及鋁等供應商至少逾3,000家。

2023年中時，有鑑於歐盟CBAM即將上路，軟體大廠SAP思愛普及中華系統整合商，成立「扣件雲3.0平台」，提供碳盤查導入及顧問服務，並由SAP台灣的軟體夥伴東捷資訊與伊雲谷共同負責，進駐高雄亞灣，就近服務當地的鋼鋁等扣件業者。另一方面，擁有不少大型客戶又有顧問資源的精誠資訊，目前也收納不少半導體及製造業者成為其ESG客戶，也可望成為首波歐盟CBAM上路的受惠廠商。長遠而言，ESG及相關政策所帶動的碳盤查商機，才剛開始。包括2050淨零排放的目標，加上臺灣碳權交易所也已成立，環保署日前又再公告年底將推企業自願減量及增量抵換等新政策，均帶動企業碳盤查商機的剛性需求引爆，也讓相關資訊服務商第四季業績成長，再添動能。

業者表示，碳足跡盤查是未來所有碳交易、課稅等的第一個步驟。目前提供碳盤查服務的資訊軟體服務公司，包括精誠資訊、叡揚資訊、倍力、東捷資訊、伊雲谷、凌群、邁達特等，業者均表示，可以感受到企業對於碳權交易、課稅的焦慮，近期詢問相關服務及導入者明顯增溫，連帶的，相關顧問人才也炙手可熱。

精誠的碳盤查產品為「Carbon Envision雲端碳管理系統」，同時也提供顧問服務。該公司預期，未來三年，相關碳盤查及顧問服務的營收可望倍增。而倍力的「碳管家」已推出2.0版本、叡揚資訊則有「NetZero零碳雲」、 東捷資訊產品為「碳捷流」、邁達特旗下逐鹿數位則有自研商品。凌群與新加坡商豪穎科技合作，代理其Evercomm碳中和雲平台產品。伊雲谷則是代理SAP平台及微軟永續雲。