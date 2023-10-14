高捷林園線、黃線 順利脫標

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曾經流標的高雄捷運紅線小港林園線RLC01標、黃線YC01標土建統包工程，終於雙雙脫標，工程金額達275.74億元的高雄小港林園線RLC01標，由榮工工程公司獲評為最有利標廠商，而工程金額約233.99億元的黃線YC01標，則由馬來西亞商金務大工程公司和世久營造探勘工程公司合組的團隊，獲評為最有利標廠商，高雄捷運「四線齊發」的重大工程，一日兩捷報。

捷運黃線土建統包工程曾經一包招標但流標，今年再切分為三小包，其中的第一包黃線YC01標土建統包工程，雖然今年也再公告招標，仍然流標，此次終於評選出馬來西亞商金務大工程和世久營造探勘工程合組的團隊，獲得最有利標廠商，工程金額約233.99億元。同樣的，高雄捷運紅線小港林園線RLC01標，也流標一次，此次順利脫標的最有利標廠商為榮工工程公司」，工程金額達275.74億元。

高雄捷運局說，近年來因營造業市場缺工缺料、以及物料價格飛漲等因素，致使國內重大建設採購案頻傳流標，小港林園線RLC01標及黃線YC01標兩土建統包工程標案，能順利完成評選，突破大環境的限制，遴選出最有利標廠商，實屬難能可貴。

捷運局指出，小港林園線及黃線是繼高雄捷運紅橘線通車10多年之後，後續推展捷運建設計畫，也是高雄捷運「四線齊發」中，相當重要的捷運建設路網，此次招標，小港林園線於9月12日上網公告，9月23日開資格標，計有2家廠商投標符合資格；另黃線YC01標也在9月12日上網公告，9月22日資格標審查合格，計1家廠商投標並符合資格。兩標同時於10月12日順利完成評選。