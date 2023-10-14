近七年首見負成長 前八月總薪資年減0.85％

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主計總處13日公布受僱員工調查指出，由於外貿疲弱，製造業發放績效獎金保守，加以通膨率仍高，1～8月實質總薪資年減0.85％，減幅比上月擴大，為近七年同期首度負成長，惟製造業加班工時連續兩個月回升，勞動市場有了一點點復甦的曙光。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，勞動市場目前依然受外貿、物價這兩個因素影響，8月製造業受僱人數年減5.1萬人，創近14年同月最大減幅，其中半導體所屬的電子零組件業年減1.7萬人，顯示勞動市場仍受出口疲弱影響。

至於服務業，由於暑假觀光旺季於8月底已近尾聲，短期工作機會逐漸結束，住宿餐飲業受僱人數月減3,000人，惟仍較去年同月增1.7萬，整體服務業受僱人數也比去年同月增4.7萬人，陳惠欣表示，這說明疫後復甦仍持續帶動服務業受僱人數成長。

在薪資方面，1～8月名目總薪資年增率1.42％，經消費者物價指數平減後，實質總薪資年減0.85％，比前一次（1～7月）年減0.68％再擴大，陳惠欣表示，這是出口疲弱，廠商發放績效獎金保守所致，研判9月份外貿、通膨這兩項因素仍將影響勞動市場。

不過，值得注意的是，製造業加班工時有回升的跡象。陳惠欣說，自去年7月到今年4月製造業加班工時的年增數一直為負數，5月轉正，6月轉負，7、8兩個月又轉正，且由0.2小時上升至1小時，其中半導體所屬的電子零組件業於8月也年增1.6小時，這反映製造業勞動市場有一點點復甦的曙光。