美房貸利率站上7.5％ 寫23年新高

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受到美國公債殖利率攀升推動，美國房貸利率連續五周攀升，如今已飆破7.5％，創下新23年新高紀錄。專家預測，房貸利率恐持續上揚，不久後就要能觸及8％。

根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）13日公布，截至10月12日止的當周，30年期固定房貸平均利率由前周的7.49％攀升至7.57％，創下2000年12月以來最高紀錄。相較之下，去年同期房貸利率為6.92％。

房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）表示，隨著金融市場與地緣政治不確定性升溫，房貸利率已連續五周上揚。儘管美國經濟和所得持續穩定成長，但房市依然充斥著嚴重的負擔能力限制，使得買家需求盤旋在30年低點。

房貸利率居高不下為潛在房屋買家增添壓力，待售房屋庫存量低推高房價，房貸利率攀升又加重買家負擔。

雪上加霜的是，專家認為，短期內房貸利率下滑無望。美國房仲協會（NAR）首席經濟學家Lawrence Yun預測，房貸利率可能在短期內衝破8％，年底前都將維持在高檔。

固定房貸利率遠遠超過7％，部分潛在買家改申請浮動利率房貸（adjustable-rate mortgage，ARM），降低每月負擔。美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，ARM申請量較前周激增15％。

聯準會（Fed）在過去一年多來激進升息對抗通膨，房貸利率雖然不是由聯準會決定，但與美國10年期公債殖利率密切相關。近日出爐的就業和通膨報告皆超出分析師預測，支撐美國利率維持在高檔更長一段時間的市場預期。

Realtor.com經濟數據分析師瓊斯（Hannah Jones）指出，上周的就業報告超出投資人預測，新增就業大增3.6萬人，造成10年期美債殖利率和房貸利率連袂揚升。

瓊斯表示，聯準會維持利率高檔更久的貨幣政策為房貸利率增添上行壓力，除非新數據顯示通膨降溫，不然房貸利率不太可能下滑。