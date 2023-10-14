英國放行 微軟併動視暴雪過關

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微軟投資690億美元收購動視暴雪（Activision Blizzard）一案歷經各國主管機關近兩年調查，相繼獲得歐洲及美國主管機關核准後，如今通過最後一關，獲得英國政府放行，終於完成交易。

英國競爭及市場管理局（CMA）稍早宣布，基於微軟提出的讓步條件，核准微軟收購動視暴雪，也就是說未來15年微軟不能收購動視暴雪遊戲的雲端權利，而這些權利將在收購交易完成前移轉給法國遊戲公司育碧（Ubisoft）。

CMA於聲明中表示：「經重整後的新收購協議，將防止微軟在雲端遊戲市場起飛之際阻礙市場競爭，讓英國雲端遊戲用戶享有競爭價格及服務。」

微軟去年1月提議收購動視暴雪，隨即在美國、歐洲、英國等地引來主管機關調查，擔心微軟收購動視暴雪後將在遊戲市場掌握主導地位，可能刻意排擠索尼、任天堂及其他對手。

今年初，CMA否決微軟收購動視暴雪，理由是微軟完成收購交易後可能限制《決勝時刻》（Call of Duty）及其他動視暴雪熱門遊戲由Xbox或其他微軟平台獨家提供，也可能阻擋其他雲端遊戲平台提供動視暴雪遊戲。

由於雲端遊戲市場被視為遊戲產業最新戰場，因此英國政府極為謹慎。雖然歐盟在今年5月率先通過動視暴雪收購案，但英國堅持反對。CMA當時表示歐盟接受的收購協議將讓微軟在未來十年主導雲端遊戲市場。

美國聯邦貿易委員會（FTC）最初也反對微軟收購動視暴雪，甚至控告微軟涉嫌壟斷市場，並請求法院下令禁止收購交易，但美國法院在今年7月宣判FTC敗訴，讓這筆收購案間接獲得美國政府放行。

微軟為了克服最後難關，在今年8月向CMA提出讓步條件，也就是讓動視暴雪在收購交易完成前將旗下遊戲的雲端權利賣給育碧，且微軟承諾未來15年內，不會收購動視暴雪遊戲的雲端權利，終於讓CMA反轉立場。