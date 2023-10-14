美電動車銷量創高 Tesla市占反降

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汽車市場研究機構考克斯（Cox Automotive）12日發布最新報告顯示，美國今年第三季電動車銷量首度突破30萬輛，創下歷史新高，同時電動車龍頭大廠特斯拉市占率不增反減、降至歷史新低。

報告顯示，美國第三季電動車銷量較去年同期激增近50％到313,086輛，占全美汽車總銷量的7.9％。考克斯認為，更高的庫存水準、更多的產品供應與價格下行壓力，都有助刺激美國電動車銷量持續增長。

至於先前透過降價策略力保龍頭地位的特斯拉，第三季交付量為156,621輛，較第二季175,262量下滑，但仍高出去年同期的131,024輛。同期間，它在美國市占率從第二季的59％降至50％，勉強守住半壁江山。至於特斯拉去年同期在美市占則為64％。

考克斯還補充，受到特斯拉發起價格戰影響，美國電動車平均售價從8月的52,212美元降至50,683美元。

特斯拉的霸主地位之所以鬆動，分析師認為可以歸因於競爭加劇、新品有限與產量縮水等三大因素。產業分析公司Canalys指出，雖然特斯拉在美國仍居主導地位，但在BMW、福特、現代汽車、Rivian與福斯等諸多汽車大廠相繼搶進、瓜分大餅下，意味特斯拉無法永遠在電動車市場獨佔鰲頭。

此外，隨著Model 3買氣趨疲，特斯拉終於在一個月前推出新改版Model 3，希望藉此再度刺激銷量。考克斯還補充，鑒於特斯拉電動皮卡Cybertruck也將在第四季交貨，預料將讓該業者能夠挽回部分流失的市占。

在該期間，特斯拉還有部分工廠因為進行升級而暫時停工，也導致第三季產量從第二季的479,700輛下滑到435,000輛，並進一步衝擊銷量。

特斯拉將在下周三（18日）發布財報，據FactSet針對分析師調查預估，第三季調整後每股盈餘為73美分，營收為243億美元。相較之下，特斯拉去年同期調整後每股盈餘為1.05美元、營收則為215億美元。