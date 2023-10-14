陸零通膨再現 通縮隱憂罩頂

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大陸近一年CPI與PPI年增率

大陸再次面對通貨緊縮壓力，表現在9月份CPI（消費者物價指數）年增幅再次滑落報0％，為年內第二度持平；PPI（生產者物價指數）連續第12個月處於年衰退，雖衰退幅度收斂回六個月來低點，但PPI與CPI一樣皆弱於預期，顯示通縮隱憂仍揮之不去。

綜合陸港媒體報導，大陸統計局13日公布最新數據，9月份CPI與去年同期相比持平，為年內第二度持平且為次低點。今年下半年大陸CPI曾轉衰退，雖然8月反彈轉升，但9月數值再次回落。不過，9月CPI月增率0.2％，下半年來CPI月增幅擺脫上半年衰退狀態，均呈現上升。

PPI方面，大陸9月年衰退2.5％，是自去年10月以來連續第12個月呈現衰退，但衰退幅度進一步收斂，創半年來低點。9月PPI月增幅較8月擴大0.2個百分點至0.4％。

大陸統計局城市司首席統計師董莉娟表示，9月CPI受到去年同期高基期影響，年增由漲轉平。CPI年增方面，因去年9月食品價格走強，食品價格降幅按月擴大1.5個百分點至3.2％。其中降幅較大的為豬肉和鮮菜，價格分別降22.0％和6.4％，占食品價格總降幅近90％，影響CPI下降約0.51個百分點。

另外，服務價格上漲1.3％與8月份持平，機票、旅遊、賓館住宿價格均上漲逾10％，但漲幅較8月回落。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，CPI持平代表通縮壓力為大陸經濟威脅之一，內需因缺乏財政措施的支撐，復甦力度不強，且低迷的房市繼續遏制家庭支出。澳盛銀行資深中國策略師刑兆鵬表示，大陸當前雖一直出招貨幣政策想拉動內需，但9月數據不如預期，反映出消費市場信心仍低迷。

但仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，撇除食品價格等高基期影響，暑期交通旅遊熱度仍在延續，考慮到中秋與「十一」的長假，相關消費有望再活躍，支撐後續CPI年增走勢。

川財證券首席經濟學家陳靂表示，受影響最大的豬價在第四季醃臘活動開始可望回升，且第四季有「雙11」購物旺季備貨帶動，後續CPI有望穩定上揚，預計第四季官方貨幣政策將繼續寬鬆，助力消費復甦。