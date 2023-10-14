Q3新增貸款失色 人行：貨幣政策空間足

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中國人民銀行13日下午公布9月份金融統計與社會融資等數據，今年第三季整體新增貸款規模低於市場預期，加上此前聲稱要保持銀行合理利潤空間等言論，讓外界猜測後續政策力度是否修正。但人行表示，9月貸款在房地產等項目有增加，並強調貨幣政策還有充足空間。

新浪財經報導，人行數據顯示，9月份貸款規模增加人民幣（下同）2.31兆元，較去年同期減少1,764億元，力度低於市場預期。數值雖較8月的1.36兆元與7月的多年來新低規模（3,459億元）有所反彈，但第三季的貸款低迷狀態仍使市場關心。9月份社會融資規模增量為4.12兆元，則高於預測中值的3.7兆元。

另外，9月底大陸廣義貨幣（M2）餘額為89.67兆元，年增10.3％，低於市場預期的10.7％，增速分別比8月底和上年同期降低0.3個和1.8個百分點。狹義貨幣（M1）餘額67.84兆元，年增2.1％，增速分別比8月底和上年同期低0.1個和4.3個百分點。

人行13日在第三季金融數據記者會上，面對第三季信貸波動問題回應稱，若拉長時間看今年來，人民幣各項貸款新增19.75兆元，比去年同期多增1.58兆元，保持較快增長。

人行指出，近期也加大對民企與房地產領域的支持，主要銀行9月房地產開發貸款和個人住房貸款合計較上月多投放1千多億元，保持明顯回升態勢，信貸資金對在建項目建設竣工和住宅銷售的支持力度持續增強。

不過，此前人行在最新的貨幣政策報告表示，要保持商業銀行的合理利潤空間，讓外界擔憂會否影響降息空間與貨幣政策。

人行表示，要提高利率政策針對性與協調性來推動社會融資成本穩中有降，將透過如推動銀行發展政府債券櫃台銷售等方式來改善，但也會針對銀行對部分大客戶發放極低利率貸款，來加強自律約束。